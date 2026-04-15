Rando-Paysage : exploration des paysages de la ville nourricière, CAUE de la Sarthe, Le Mans

Rando-Paysage : exploration des paysages de la ville nourricière Jeudi 23 avril, 08h30 CAUE de la Sarthe Sarthe

Gratuit – sur inscription

(avant le 22 avril 2026)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T08:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T08:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Que peut bien être une ville nourricière ? Venez le découvrir lors d’une randonnée organisée par le CAUE de la Sarthe dans le cadre du Mois de la Nature en Ville 2026, du 15 avril au 15 mai et qui a pour thème « La Ville Nourricière », proposé par Le Mans Métropole et la Ville du Mans.

Accompagné·es d’Amandine, paysagiste-conceptrice au CAUE, partez explorer ce que pourraient être les paysages qui nourrissent la métropole : jardins familiaux, partagés ou privés, en parcelles agricoles ou à proximité de grands supermarchés, fruits à glaner en limite de jardins, plantes sauvages comestibles et médicinales, aménagements urbains intégrant une palette végétale consommable… Autant d’exemples concrets pour imaginer la ville nourricière !

Une journée pour observer, faire des rencontres inspirantes, découvrir des pratiques, questionner le rôle des paysages urbains dans notre alimentation.

Gratuit – sur inscription

(avant le 22 avril 2026)

En savoir plus

CAUE de la Sarthe 1 rue de la mariette Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue-sarthe.com/exploration-urbaine-des-paysages-de-la-ville-nourriciere/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://tally.so/r/ZjEAva »}] [{« link »: « https://www.caue-sarthe.com/exploration-urbaine-des-paysages-de-la-ville-nourriciere/ »}]

organisée par le CAUE de la Sarthe dans le cadre du Mois de la Nature en Ville 2026

Crédit photo : © CAUE de la Sarthe