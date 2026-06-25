RANDO SOLEIL COUCHANT SUR LA PISTE DES CERFS Bolquère
RANDO SOLEIL COUCHANT SUR LA PISTE DES CERFS Bolquère mardi 25 août 2026.
Bolquère
RANDO SOLEIL COUCHANT SUR LA PISTE DES CERFS
33 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales
Tarif : – – 43
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 17:00:00
fin : 2026-08-25 23:00:00
Date(s) :
2026-08-25
RANDO SOLEIL COUCHANT “SUR LA PISTE DE CERFS”
17h 23h
Bureau Montagne Nature, Pyrénées 2000
Dès 6 ans.
Tarifs 43€ / adulte. 34€ / enfant de 6 à 12 ans.
Inscription auprès de Montagne Nature Pyrénées (06 12 51 88 66). Limité à 12 personnes.
Une randonnée en balcon, entre coucher de soleil et nuit étoilée… Un moment propice pour croiser cerfs et biches.
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33 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 51 88 66
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English :
SUNSET HIKE ON THE DEER TRAIL ?
5:00 p.m. 11:00 p.m.
Montagne Nature Office, Pyr%E9n%E9es 2000
Ages 6 and up.
Prices: 43? / adult. 34? / child ages 6–12.
Register with Montagne Nature Pyrénées (06 12 51 88 66). Limited to 12 people.
A hike along the ridgeline, from sunset to a starry night? The perfect time to spot deer and does.
L’événement RANDO SOLEIL COUCHANT SUR LA PISTE DES CERFS Bolquère a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000
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