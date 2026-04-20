Troyes

Rando Vélo

Forum de l’Hôtel de Ville Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-29 2026-06-12

Le cortège, encadré par des bénévoles des associations locales, parcoure une boucle d’environ 12 kilomètres à travers les rues et boulevards troyens.



RDV le vendredi 24 avril prochain pour la première Rando Vélo de la saison !



Randonnée gratuite et ouverte à tous. .

Forum de l’Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Rando Vélo Troyes a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne