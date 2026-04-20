Rando Vélo Troyes
Rando Vélo Troyes vendredi 24 avril 2026.
Troyes
Rando Vélo
Forum de l’Hôtel de Ville Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 21:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-29 2026-06-12
Le cortège, encadré par des bénévoles des associations locales, parcoure une boucle d’environ 12 kilomètres à travers les rues et boulevards troyens.
RDV le vendredi 24 avril prochain pour la première Rando Vélo de la saison !
Randonnée gratuite et ouverte à tous. .
Forum de l’Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Rando Vélo Troyes a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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