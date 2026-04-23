Grande-Rivière Château

Rando VTT le Grandvaux, lac de l’Abbaye et pâturages

Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:15:00

fin : 2026-05-01 17:15:00

Date(s) :

2026-05-01

Découvrez le plateau du Grandvaux, ses pâtures et le lac de l’Abbaye.

Parcours ludique et varié, empruntant les sentiers herbeux des pâtures et des communaux, mais qui fait aussi le tour du magnifique lac de l’Abbaye. Ascension jusqu’au belvédère Sur le Moulin , puis aux Cernois, vue sur les Monts Jura. Passage à la tourbière des Douillons et aux pertes du bief de Nanchez.

Durée environ 3h pour 14 à 20 km, adaptable. Départ Grande-Rivière Château, lieu de RDV exact donné à la réservation.

Tarif 45€/adulte et 25€/enfant accompagné. VTT musculaire, casque, gants, bidon d’eau compris. Possibilité de prêt de cuissard et K-Way.

Info et réservation Olivier FAIVRE 06 85 69 89 90. .

Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90

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English : Rando VTT le Grandvaux, lac de l’Abbaye et pâturages

L’événement Rando VTT le Grandvaux, lac de l’Abbaye et pâturages Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX