Randonnée à Autheuil Mairie Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Randonnée à Autheuil

Mairie AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Traditionnelle randonnée aux alentours de la commune.

11 juillet 2026 Autheuil

Accueil dès 8h30 à la mairie autour d’une boisson chaude, avant un départ en randonnée prévu à 9h00.

À l’issue de la marche, les participants se retrouveront pour un buffet champêtre dans les jardins de la mairie.

Le repas est ouvert à tous, marcheurs ou non

13 € par adulte

7 € par enfant de moins de 14 ans .

Mairie AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 83 89 74

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English : Randonnée à Autheuil

L’événement Randonnée à Autheuil Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche