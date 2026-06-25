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Randonnée à Autheuil Mairie Tourouvre au Perche

Randonnée à Autheuil Mairie Tourouvre au Perche samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Mairie
Adresse
AUTHEUIL
Ville
61190 Tourouvre au Perche
Département
Orne
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Tourouvre au Perche

Randonnée à Autheuil

Mairie AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Traditionnelle randonnée aux alentours de la commune.

11 juillet 2026 Autheuil
Accueil dès 8h30 à la mairie autour d’une boisson chaude, avant un départ en randonnée prévu à 9h00.
À l’issue de la marche, les participants se retrouveront pour un buffet champêtre dans les jardins de la mairie.
Le repas est ouvert à tous, marcheurs ou non
13 € par adulte
7 € par enfant de moins de 14 ans   .

Mairie AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 83 89 74 

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English : Randonnée à Autheuil

L’événement Randonnée à Autheuil Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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