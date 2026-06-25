Randonnée à Autheuil Mairie Tourouvre au Perche
Randonnée à Autheuil Mairie Tourouvre au Perche samedi 11 juillet 2026.
Tourouvre au Perche
Randonnée à Autheuil
Mairie AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Traditionnelle randonnée aux alentours de la commune.
11 juillet 2026 Autheuil
Accueil dès 8h30 à la mairie autour d’une boisson chaude, avant un départ en randonnée prévu à 9h00.
À l’issue de la marche, les participants se retrouveront pour un buffet champêtre dans les jardins de la mairie.
Le repas est ouvert à tous, marcheurs ou non
13 € par adulte
7 € par enfant de moins de 14 ans .
Mairie AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 83 89 74
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English : Randonnée à Autheuil
L’événement Randonnée à Autheuil Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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