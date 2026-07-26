Informations pratiques

Salles-la-Source

Randonnée à Cadayrac

Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Soupe au fromage

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Randonnée semi nocturne le vendredi 7 août à 19h30

Rendez-vous à 19h30 place de l’église de Cadayrac pour un départ à 20h

Pétanque pour les non randonneurs

Soupe au fromage à l’arrivée

12€ adulte 5€ enfant (de 5 à 12 ans)

NB Prévoir une torche

Inscription jusqu’au 3 août en laissant un message au 06-22-37-04-83 12 .

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 22 37 04 83

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English :

Semi-night hike on Friday, August 7, at 7:30 p.m.

L’événement Randonnée à Cadayrac Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-07-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)