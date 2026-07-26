Randonnée à Cadayrac Salles-la-Source
vendredi 7 août 2026 · Salles-la-Source
Informations pratiques
Salles-la-Source
Randonnée à Cadayrac
Salles-la-Source Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Soupe au fromage
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Randonnée semi nocturne le vendredi 7 août à 19h30
Rendez-vous à 19h30 place de l’église de Cadayrac pour un départ à 20h
Pétanque pour les non randonneurs
Soupe au fromage à l’arrivée
12€ adulte 5€ enfant (de 5 à 12 ans)
NB Prévoir une torche
Inscription jusqu’au 3 août en laissant un message au 06-22-37-04-83 12 .
Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 22 37 04 83
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English :
Semi-night hike on Friday, August 7, at 7:30 p.m.
L’événement Randonnée à Cadayrac Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-07-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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