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AGENDA · Salles-la-Source

Randonnée à Cadayrac Salles-la-Source

vendredi 7 août 2026 · Salles-la-Source

Randonnée à Cadayrac Salles-la-Source

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Ville
12330 Salles-la-Source
Département
Aveyron
Tarif
12 Tarif de base plein tarif Soupe au fromage

Salles-la-Source

Randonnée à Cadayrac

Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Soupe au fromage

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Randonnée semi nocturne le vendredi 7 août à 19h30
Rendez-vous à 19h30 place de l’église de Cadayrac pour un départ à 20h
Pétanque pour les non randonneurs
Soupe au fromage à l’arrivée
12€ adulte 5€ enfant (de 5 à 12 ans)
NB Prévoir une torche
Inscription jusqu’au 3 août en laissant un message au 06-22-37-04-83 12  .

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 22 37 04 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Semi-night hike on Friday, August 7, at 7:30 p.m.

L’événement Randonnée à Cadayrac Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-07-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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