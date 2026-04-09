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Randonnée à Calès Calès

Randonnée à Calès Calès

Randonnée à Calès Calès dimanche 24 mai 2026.

Ville : 46350 Calès

Département : Lot

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 Général

Calès

Randonnée à Calès

Calès Lot

Tarif : – – 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Parcours de 9 km, participation au profit de la restauration du mobilier de l'Eglise Saint-Jacques

Apéritif offert, repas partagé tiré du sac à l'arrivée

Parcours de 9 km, participation au profit de la restauration du mobilier de l'Eglise Saint-Jacques

Apéritif offert, repas partagé tiré du sac à l'arrivée

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Calès 46350 Lot Occitanie +33 6 07 34 71 29 

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English :

9 km course, participation to the benefit of the restoration of the furniture of Saint-Jacques Church

Aperitif offered, shared sack lunch at the finish

L’événement Randonnée à Calès Calès a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Vallée de la Dordogne

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