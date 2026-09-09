Randonnée « À la découverte des croix », Salle des fêtes Saint-Martin-en-Haut, Saint-Martin-en-Haut

Informations pratiques

Randonnée « À la découverte des croix » 19 et 20 septembre Salle des fêtes Saint-Martin-en-Haut Rhône

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Depuis 2020, la commune de Saint-Martin-en-Haut mène un vaste projet de préservation et de valorisation des croix du territoire. Un inventaire complet a permis de recenser 72 croix réparties entre le village et les hameaux. Chaque croix a été photographiée, localisée et documentée grâce aux archives et aux témoignages des habitants.

Une équipe de bénévoles, avec le soutien de la commune et de partenaires, a restauré ou reconstruit de nombreuses croix. Certaines interventions ont également été confiées aux services techniques municipaux ou à des entreprises spécialisées. Ce travail contribue à préserver un patrimoine emblématique de l’histoire locale.

En 2026, un guide illustré « À la découverte des croix » a été publié et propose aussi des circuits pédestres. Les 72 croix recensées comprennent 45 en fer, 14 en pierre, 9 en bois et 4 aujourd’hui disparues. Tous les témoignages recueillis assurent la transmission durable de cette mémoire collective.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de neuf croix de Saint-Martin-en-Haut au cours d’une balade commentée de 4,8 km. Passant par 8 croix, ce parcours vous permettra de mieux comprendre l’histoire de ces témoins discrets de notre patrimoine, tout en découvrant le travail de restauration et de valorisation mené avec les habitants, les bénévoles et les services municipaux. Au fil de la promenade, vous partagerez un patrimoine chargé de mémoire, d’identité et de traditions, que nous avons à cœur de préserver et de transmettre aux générations futures.

Le parcours ne présente pas de difficulté particulière. Pensez à vous munir d’une bouteille d’eau, d’un chapeau et de chaussures adaptées. En cas de pluie, la sortie sera annulée.

Salle des fêtes Saint-Martin-en-Haut Salle des fêtes, Saint-Martin-en-Haut Saint-Martin-en-Haut 69850 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 82 90 10 85 »}]

Journées européennes du patrimoine

©mairie de Saint-Martin-en-Haut