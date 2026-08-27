Randonnée à la ferme dans le Sancy Impasse de l’Oiseau Chambon-sur-Lac
mercredi 7 octobre 2026 · Impasse de l'Oiseau · Chambon-sur-Lac
Informations pratiques
Chambon-sur-Lac
Randonnée à la ferme dans le Sancy
Impasse de l’Oiseau Ferme GAEC de l’Oiseau Chambon-sur-Lac Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
13 ans et plus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 08:45:00
fin : 2026-10-07 12:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Vivez une matinée gourmande au cœur des montagnes du Sancy à la rencontre de producteurs passionnés.
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Impasse de l’Oiseau Ferme GAEC de l’Oiseau Chambon-sur-Lac 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Enjoy a gourmet morning in the heart of the Sancy Mountains, where you’ll meet passionate local producers.
L’événement Randonnée à la ferme dans le Sancy Chambon-sur-Lac a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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