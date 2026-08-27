Randonnée à la ferme dans le Sancy Impasse de l’Oiseau Chambon-sur-Lac

Informations pratiques

Chambon-sur-Lac

Randonnée à la ferme dans le Sancy

Impasse de l’Oiseau Ferme GAEC de l’Oiseau Chambon-sur-Lac Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

13 ans et plus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 08:45:00

fin : 2026-10-07 12:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Vivez une matinée gourmande au cœur des montagnes du Sancy à la rencontre de producteurs passionnés.

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Impasse de l’Oiseau Ferme GAEC de l’Oiseau Chambon-sur-Lac 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Enjoy a gourmet morning in the heart of the Sancy Mountains, where you’ll meet passionate local producers.

L’événement Randonnée à la ferme dans le Sancy Chambon-sur-Lac a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme