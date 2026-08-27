Informations pratiques

Chambon-sur-Lac

Randonnée buron à la journée

Col de la Croix Morand Chambon-sur-Lac Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03 15:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Offrez-vous une journée d’évasion au cœur des grands espaces du Massif du Sancy.

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Col de la Croix Morand Chambon-sur-Lac 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Treat yourself to a day of escape in the heart of the wide-open spaces of the Massif du Sancy.

L’événement Randonnée buron à la journée Chambon-sur-Lac a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme