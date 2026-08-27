Randonnée buron à la journée Chambon-sur-Lac
samedi 3 octobre 2026 · Chambon-sur-Lac
Informations pratiques
Chambon-sur-Lac
Randonnée buron à la journée
Col de la Croix Morand Chambon-sur-Lac Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 15:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Offrez-vous une journée d’évasion au cœur des grands espaces du Massif du Sancy.
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Col de la Croix Morand Chambon-sur-Lac 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Treat yourself to a day of escape in the heart of the wide-open spaces of the Massif du Sancy.
L’événement Randonnée buron à la journée Chambon-sur-Lac a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme