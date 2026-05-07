Randonnée accompagnée Histoire de la frontière Place René Soubelet Urrugne
Randonnée accompagnée Histoire de la frontière Place René Soubelet Urrugne mardi 27 octobre 2026.
Urrugne
Randonnée accompagnée Histoire de la frontière
Place René Soubelet Office de Tourisme Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 09:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Nous partons à la découverte de la frontière depuis le Col d’Ibardin, porte naturelle entre la France et l’Espagne. Ce parcours nous invite à marcher sur une ligne de crête chargée d’histoire, où chaque pas raconte les traces des frontières, géographiques, politiques, militaires, économiques et un lien humain. Nous explorons comment ces montagnes ont façonné le pays basque eu fil du temps.
Lieu de RDV Office de Tourisme d’Urrugne
Heure de RDV 9h
Distance 10 km
Dénivelé 500 m
Durée 6 h
Difficulté moyen
Age minimum 8 ans
Prévoir le pique nique.
Autre matériel à prévoir eau, chaussures de sport fermées crantées, veste chaude, veste de pluie, collation. .
Place René Soubelet Office de Tourisme Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com
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English : Randonnée accompagnée Histoire de la frontière
L’événement Randonnée accompagnée Histoire de la frontière Urrugne a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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