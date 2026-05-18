Randonnée archéologique Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges
Randonnée archéologique Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Bertrand-de-Comminges
Randonnée archéologique
Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Randonnée archéologique avec le CAUE pour découvrir le parcours de l’aqueduc antique et l’évolution des paysages autour de Saint-Bertrand-de-Comminges.
Intervenants Josabeth Millereux, Conservatrice du musée archéologique et Nicolas Delbert, Directeur du CAUE31
Gratuit, sur réservation, prévoir des chaussures de marche, durée 2h00
.
Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Archaeological walk with the CAUE to discover the route of the ancient aqueduct and the evolution of the landscape around Saint-Bertrand-de-Comminges.
Speakers: Josabeth Millereux, Curator of the archaeological museum and Nicolas Delbert, Director of CAUE31
Free, booking essential, bring walking shoes, duration 2h00
L’événement Randonnée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)
- MA RANDO NATURE UNE CATHÉDRALE SUR LA COLLINE Saint-Bertrand-de-Comminges 6 juin 2026
- FERMES EN FÊTE 2026 L’ESCARGOT COMMINGEOIS L’ESCARGOT COMMINGEOIS Saint-Bertrand-de-Comminges 6 juin 2026
- JOURNÉES EUROPEENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Rue Victor Cazes Saint-Bertrand-de-Comminges 13 juin 2026
- Après-midi d’études – « 50 ANS DE LA MORT DE BERTRAND SAPÈNE », Musée archéologique départemental, Saint-Bertrand-de-Comminges 14 juin 2026
- KAMISHIBAI VOYAGE AU COEUR DES CONTES LES OLIVETAINS Saint-Bertrand-de-Comminges 1 juillet 2026