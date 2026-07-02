Randonnée Balade sur Lesconil Rue du Port Plobannalec-Lesconil
mercredi 19 août 2026 · Rue du Port · Plobannalec-Lesconil
Informations pratiques
Plobannalec-Lesconil
Randonnée Balade sur Lesconil
Rue du Port Près de l’Office de Tourisme Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Randonnée de 8 km ouverte à tous, animée par les bénévoles de l’association War’ Maëz Rando, club affilié Fédération Française de Randonnée.
Afin de respecter l’intégrité du milieu naturel que vous traversez, il est primordial de fixer des embouts caoutchoutés sur les pointes de vos bâtons. En effet, le passage répété de promeneurs avec des bâtons de marche non protégés peut, à moyen terme, avoir des conséquences irréversibles comme le décapage des sols et de la végétation, le ravinement et l’élargissement de l’emprise du sentier.
RDV parking du port (près de l’Office de Tourisme). .
Rue du Port Près de l’Office de Tourisme Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 22 39
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English :
L’événement Randonnée Balade sur Lesconil Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Destination Pays Bigouden
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