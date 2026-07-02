Randonnée Balade sur Lesconil Rue du Port Plobannalec-Lesconil

Informations pratiques

Plobannalec-Lesconil

Randonnée Balade sur Lesconil

Rue du Port Près de l’Office de Tourisme Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Randonnée de 8 km ouverte à tous, animée par les bénévoles de l’association War’ Maëz Rando, club affilié Fédération Française de Randonnée.

Afin de respecter l’intégrité du milieu naturel que vous traversez, il est primordial de fixer des embouts caoutchoutés sur les pointes de vos bâtons. En effet, le passage répété de promeneurs avec des bâtons de marche non protégés peut, à moyen terme, avoir des conséquences irréversibles comme le décapage des sols et de la végétation, le ravinement et l’élargissement de l’emprise du sentier.

RDV parking du port (près de l’Office de Tourisme). .

Rue du Port Près de l’Office de Tourisme Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 22 39

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English :

L’événement Randonnée Balade sur Lesconil Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Destination Pays Bigouden