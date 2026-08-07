Randonnée Carantec GR34 Carantec
mercredi 19 août 2026 · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Randonnée Carantec GR34
Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Carantec, élégante station balnéaire ceinturée para le célèbre GR34 est une fenêtre ouverte sur la baie de Morlaix. Ici on ne marche pas seulement pour avancer mais aussi pour saisir le paysage façonné par les hommes, les marées et les siècles. Au fil du sentier on découvre le château du Taureau, l’île Louët, l’île Noire, des parcs à huitres et une vie littorale bien vivante. .
Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 63 36 03 94
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English :
L’événement Randonnée Carantec GR34 Carantec a été mis à jour le 2026-08-03 par OT BAIE DE MORLAIX
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