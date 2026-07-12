Randonnée Circuit de la Corniche ou Circuit Callot avec FFR Carantec
jeudi 13 août 2026 · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Randonnée Circuit de la Corniche ou Circuit Callot avec FFR
Rue du Clouet Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Comme chaque été, le Comité FFRandonnée Finistère et ses clubs affiliés ont le plaisir de vous présenter le
programme d’été des randonnées.
Ces randonnées, entièrement gratuites et ouvertes à tous, sont encadrées par des bénévoles des clubs affiliés à la Fédération Française de la Randonnée.
Circuit de la Corniche 10 km (départ 9h30)
Circuit Callot 10 km (départ 13h30)
Rdv parking du Clouet, CARANTEC
Contact A Travers Champs, Pierre ROLLAND
(06 10 39 91 73) Marcel GUILLOSSOU .
Rue du Clouet Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 10 39 91 73
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English :
L’événement Randonnée Circuit de la Corniche ou Circuit Callot avec FFR Carantec a été mis à jour le 2026-07-07 par OT BAIE DE MORLAIX
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