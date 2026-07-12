Informations pratiques

Carantec

Randonnée Circuit de la Corniche ou Circuit Callot avec FFR

Rue du Clouet Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Comme chaque été, le Comité FFRandonnée Finistère et ses clubs affiliés ont le plaisir de vous présenter le

programme d’été des randonnées.

Ces randonnées, entièrement gratuites et ouvertes à tous, sont encadrées par des bénévoles des clubs affiliés à la Fédération Française de la Randonnée.

Circuit de la Corniche 10 km (départ 9h30)

Circuit Callot 10 km (départ 13h30)

Rdv parking du Clouet, CARANTEC

Contact A Travers Champs, Pierre ROLLAND

(06 10 39 91 73) Marcel GUILLOSSOU .

Rue du Clouet Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 10 39 91 73

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English :

L’événement Randonnée Circuit de la Corniche ou Circuit Callot avec FFR Carantec a été mis à jour le 2026-07-07 par OT BAIE DE MORLAIX