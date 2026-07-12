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AGENDA · Carantec

Randonnée Circuit de la Corniche ou Circuit Callot avec FFR Carantec

jeudi 13 août 2026 · Carantec

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Rue du Clouet
Ville
29660 Carantec
Département
Finistère
Tarif

Carantec

Randonnée Circuit de la Corniche ou Circuit Callot avec FFR

Rue du Clouet Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Comme chaque été, le Comité FFRandonnée Finistère et ses clubs affiliés ont le plaisir de vous présenter le
programme d’été des randonnées.

Ces randonnées, entièrement gratuites et ouvertes à tous, sont encadrées par des bénévoles des clubs affiliés à la Fédération Française de la Randonnée.

Circuit de la Corniche 10 km (départ 9h30)
Circuit Callot 10 km (départ 13h30)
Rdv parking du Clouet, CARANTEC
Contact A Travers Champs, Pierre ROLLAND
(06 10 39 91 73) Marcel GUILLOSSOU   .

Rue du Clouet Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 10 39 91 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée Circuit de la Corniche ou Circuit Callot avec FFR Carantec a été mis à jour le 2026-07-07 par OT BAIE DE MORLAIX

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