Randonnée commentée « Retour aux sources », Électrothèque du lac de Guerlédan – Musée de l’Électricité, Saint-Aignan

Informations pratiques

Randonnée commentée « Retour aux sources » 19 et 20 septembre Électrothèque du lac de Guerlédan – Musée de l’Électricité Morbihan

Départ du musée à 10h / 4km. Niveau facile. Durée 2h (commentaires inclus).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Randonnée commentée sur l’exposition photographique temporaire de plein air « Retour aux sources » – Eau, Histoire & Patrimoine.

À travers une sélection de photographies, de cartes anciennes, de récits populaires et de témoignages récents, l’exposition met en lumière la diversité des rôles que joue l’eau dans la vie quotidienne.

Électrothèque du lac de Guerlédan – Musée de l’Électricité Rue du Musée, 56480, Saint-Aignan Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne 02 97 27 51 39 https://www.musee-electricite-guerledan.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0297275139 »}] L’Electrothèque du lac de Guerlédan est un musée géré par l’Office de Tourisme de Pontivy communauté. Il est dédié au patrimoine lié à l’électricité.

On y découvre l’épopée de la construction du barrage de Guerlédan il y a 100 ans, mais aussi ce qu’a été l’arrivée de l’électricité dans le monde du travail, à la ferme ou les transports. Une salle est consacrée au boom de l’électroménager après la seconde guerre mondiale.

Des ateliers sont proposés aux plus jeunes pour découvrir les énergies renouvelables, le fonctionnement d’une éolienne ou d’un téléphone, ou bien encore pour découvrir et s’amuser avec l’électricité statique. Parkings à proximité immédiate de l’Electrothèque.

Randonnée commentée sur l’exposition photographique

Electrothèque du lac de Guerlédan