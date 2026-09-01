D’une écluse à l’autre Saint-Aignan
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Aignan
Informations pratiques
Saint-Aignan
D’une écluse à l’autre
Saint-Aignan Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
D’une écluse à l’autre
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vivez une journée exceptionnelle au fil du Cher ! Entre patrimoine fluvial, balade à vélo, créations artistiques, musique et ambiance guinguette, embarquez pour une aventure conviviale au cœur de la Vallée du Cher.
Suivez le fil de l’eau d’une écluse à l’autre, découvrez un patrimoine méconnu, rencontrez des artistes et terminez la journée en musique et en danse dans une ambiance festive.
Île Plage S aint-Aignan –rendez-vous devant la piscine communautaire
10 h 30 Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses par le Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Cher et du Romorantinais.
11 h 30 Cher Kar Karis Kares (lectures musicales nées de l’installation [DÉ~RIVES]).
Départ de l’échappée à vélo vers Montrichard. .
Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
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L’événement D’une écluse à l’autre Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Sud Val de Loire
À voir aussi à Saint-Aignan (Loir-et-Cher)
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