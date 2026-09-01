Informations pratiques

Saint-Aignan

D’une écluse à l’autre

Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

D’une écluse à l’autre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vivez une journée exceptionnelle au fil du Cher ! Entre patrimoine fluvial, balade à vélo, créations artistiques, musique et ambiance guinguette, embarquez pour une aventure conviviale au cœur de la Vallée du Cher.

Suivez le fil de l’eau d’une écluse à l’autre, découvrez un patrimoine méconnu, rencontrez des artistes et terminez la journée en musique et en danse dans une ambiance festive.

Île Plage S aint-Aignan –rendez-vous devant la piscine communautaire

10 h 30 Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses par le Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Cher et du Romorantinais.

11 h 30 Cher Kar Karis Kares (lectures musicales nées de l’installation [DÉ~RIVES]).

Départ de l’échappée à vélo vers Montrichard. .

Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

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English :

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L’événement D’une écluse à l’autre Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Sud Val de Loire