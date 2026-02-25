Forum des associations à saint-aignan Saint-Aignan
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Aignan
Informations pratiques
Saint-Aignan
Forum des associations à saint-aignan
Place du Président Wilson Saint-Aignan Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Forum des Associations, devant la Mairie et dans la cour de l’école maternelle à Saint-Aignan le samedi 5 septembre de 10h à 16h.
Forum des Associations, devant la Mairie et dans la cour de l’école maternelle à Saint-Aignan le samedi 5 septembre de 10h à 16h. .
Place du Président Wilson Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 22 22
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English :
Associations Fair, in front of City Hall and in the courtyard of the %E0 Saint-Aignan Preschool on Saturday, September 5, from 10 a.m. to 4 p.m.
L’événement Forum des associations à saint-aignan Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Sud Val de Loire
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