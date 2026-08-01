Informations pratiques

Saint-Aignan

Exposition de garanse, peintre et polydor alain, sculpteur

8 Rue de la Raquette Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-27

L’espace culturel de la Prévôté vous propose une exposition de Garanse, peintre et Polydor Alain, sculpteur du jeudi 27 au dimanche 30 août Vernissage le jeudi à 18h.

L’espace culturel de la Prévôté vous propose une exposition de Garanse, peintre et Polydor Alain, sculpteur du jeudi 27 au dimanche 30 août Vernissage le jeudi à 18h. Cette exposition réunit l’abstraction lyrique de Garanse et la sculpture sur bois d’Alain Polydor, créant un dialogue entre émotion et matière. Les toiles vibrantes de Garanse capturent l’instant et l’introspection, tandis que les sculptures de Polydor révèlent la beauté brut du bois. Leur rencontre offre un espace où spontanéité et patience cohabitent, invitant les spectateurs à s’émerveiller. Chaque œuvre explore la relation entre l’homme et son environnement, intérieur ou naturel, pour un escale artistique entre Touraine et imaginaire, riche en émotion et poésie. .

8 Rue de la Raquette Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 22 22

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English :

The Pr%E9v%F4t%E9 Cultural Center presents an exhibition featuring Garanse, a painter, and Polydor Alain, a sculptor, from Thursday, August 27, through Sunday, August 30—Opening reception on Thursday at 6:00 p.m.

L’événement Exposition de garanse, peintre et polydor alain, sculpteur Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Sud Val de Loire