Randonnée contée (9 mai 2026) – Marie Chiff’mine | Festival Fabula, Ferme de la Harpe Rennes, Rennes

Randonnée contée (9 mai 2026) – Marie Chiff’mine | Festival Fabula Samedi 9 mai, 10h30 Ferme de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif plein : 5 €, réduit : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

La randonnée contée

Sur un chemin, dans un jardin ou au bord d’un champ, la marche s’interrompt régulièrement pour une histoire. Les arbres, les plantes et les paysages deviennent prétextes à des contes, des chansons ou des devinettes inspirés par la nature.

Tout public à partir de 8 ans

L’artiste

Conteuse bretonne installée en Haute-Bretagne, Marie Chiff’mine puise dans les traditions orales et dans le monde végétal pour nourrir ses histoires. Son univers mêle contes, humour, chansons et culture populaire.

Expérience du public

La randonnée de 3 km alterne marche tranquille et pauses d’écoute. On avance ensemble, puis on s’arrête pour une histoire avant de reprendre le chemin. La balade devient peu à peu un moment de découverte où la nature et l’imaginaire se répondent. Prévu pour les poussettes

Contexte festival

Cette randonnée contée fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !

Programmation du samedi 9 mai :

10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu

10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine

11h — La croqueuse de mots — Sklaeren

15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate

16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler

20h — Le village — Sklaeren

22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin

Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}]

Une balade dans la nature ponctuée d’histoires, de chansons et de devinettes avec la conteuse bretonne Marie Chiff’mine au festival Fabula. balade en famille sortie week-end

Marie Chiff’mine