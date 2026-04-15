Randonnée contée (9 mai 2026) – Marie Chiff’mine | Festival Fabula, Ferme de la Harpe Rennes, Rennes
Randonnée contée (9 mai 2026) – Marie Chiff’mine | Festival Fabula, Ferme de la Harpe Rennes, Rennes samedi 9 mai 2026.
Randonnée contée (9 mai 2026) – Marie Chiff’mine | Festival Fabula Samedi 9 mai, 10h30 Ferme de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine
Tarif plein : 5 €, réduit : gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:30:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
La randonnée contée
Sur un chemin, dans un jardin ou au bord d’un champ, la marche s’interrompt régulièrement pour une histoire. Les arbres, les plantes et les paysages deviennent prétextes à des contes, des chansons ou des devinettes inspirés par la nature.
Tout public à partir de 8 ans
L’artiste
Conteuse bretonne installée en Haute-Bretagne, Marie Chiff’mine puise dans les traditions orales et dans le monde végétal pour nourrir ses histoires. Son univers mêle contes, humour, chansons et culture populaire.
Expérience du public
La randonnée de 3 km alterne marche tranquille et pauses d’écoute. On avance ensemble, puis on s’arrête pour une histoire avant de reprendre le chemin. La balade devient peu à peu un moment de découverte où la nature et l’imaginaire se répondent. Prévu pour les poussettes
Contexte festival
Cette randonnée contée fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !
Programmation du samedi 9 mai :
- 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu
- 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine
- 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren
- 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate
- 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler
- 20h — Le village — Sklaeren
- 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin
Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}]
Une balade dans la nature ponctuée d’histoires, de chansons et de devinettes avec la conteuse bretonne Marie Chiff’mine au festival Fabula. balade en famille sortie week-end
Marie Chiff’mine
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Mercredi 15 avril Parc du Berry Rennes 15 avril 2026
- Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Mercredi 15 avril, Parc du Berry, Rennes 15 avril 2026
- À la découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin, Prairies Saint-Martin, Rennes 15 avril 2026
- À la découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes 15 avril 2026
- Atelier créatif numérique : impression 3D, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes 15 avril 2026