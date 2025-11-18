AGENDA · Garnerans
Randonnée, course et vélo pour Octobre Rose Garnerans
dimanche 4 octobre 2026 · Garnerans
Informations pratiques
Garnerans
Randonnée, course et vélo pour Octobre Rose
Place de l’Eglise Garnerans Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Venez soutenir Octobre Rose.
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Place de l’Eglise Garnerans 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Come and support Pink October.
L’événement Randonnée, course et vélo pour Octobre Rose Garnerans a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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