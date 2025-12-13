AGENDA · Garnerans
Soirée choucroute Garnerans
samedi 28 novembre 2026 · Garnerans
Informations pratiques
Garnerans
Soirée choucroute
Salle Yves Picard Garnerans Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 19:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Venez nombreux à la soirée dansante organisée par les jeunes sapeurs-pompiers !
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Salle Yves Picard Garnerans 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 29 85 77 asso.parents.jsp.garnerans@gmail.com
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English :
Come one, come all to the dance organized by the young firefighters!
L’événement Soirée choucroute Garnerans a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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