Informations pratiques

Garnerans

Soirée choucroute

Salle Yves Picard Garnerans Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 19:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Venez nombreux à la soirée dansante organisée par les jeunes sapeurs-pompiers !

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Salle Yves Picard Garnerans 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 29 85 77 asso.parents.jsp.garnerans@gmail.com

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English :

Come one, come all to the dance organized by the young firefighters!

L’événement Soirée choucroute Garnerans a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre