UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Garnerans

Soirée choucroute Garnerans

samedi 28 novembre 2026 · Garnerans

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle Yves Picard
Ville
01140 Garnerans
Département
Ain
Tarif

Garnerans

Soirée choucroute

Salle Yves Picard Garnerans Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 19:30:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Venez nombreux à la soirée dansante organisée par les jeunes sapeurs-pompiers !
  .

Salle Yves Picard Garnerans 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 29 85 77  asso.parents.jsp.garnerans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to the dance organized by the young firefighters!

L’événement Soirée choucroute Garnerans a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

À voir aussi à Garnerans (Ain)