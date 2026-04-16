Randonnée crépusculaire le bourg Glux-en-Glenne
Randonnée crépusculaire le bourg Glux-en-Glenne vendredi 8 mai 2026.
Glux-en-Glenne
Randonnée crépusculaire Sources de l’Yonne
Port des Lambert Port des Lambert circuit des sources de l’Yonne Glux-en-Glenne Nièvre
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 21:00:00
fin : 2026-05-07 23:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Partez à la découverte du crépuscule dans un cadre naturel préservé avec Clément l’Astroguide. Nous marcherons quelques kilomètres et explorerons de façon ludique et accessible la nuit qui s’installe progressivement sur le Morvan.
Cette activité familiale permettra de rencontrer ceux qui les peuplent, rapaces nocturnes, chauves-souris et insectes. Nous pourrons ressentir les changements d’atmosphères et explorer les étoiles à l’œil nu. .
Port des Lambert Port des Lambert circuit des sources de l’Yonne Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bienvenue@clement-astroguide.fr
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English : Randonnée crépusculaire Sources de l’Yonne
L’événement Randonnée crépusculaire Sources de l’Yonne Glux-en-Glenne a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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