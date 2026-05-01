Randonnée cycliste Jules Verne-Baie de Somme (JVBS) Amiens

Amiens

Randonnée cycliste Jules Verne-Baie de Somme (JVBS)

Rue du grand marais Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 07:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La 5ème édition de la JV-BS se déroulera le samedi 16 mai 2026.

La Jules Verne Baie de Somme est une randonnée cycliste qui vous propose un voyage extraordinaire sur deux roues. Elle associe Jules Verne, écrivain visionnaire ayant vécu à Amiens et au Crotoy, aux routes variées de la campagne picarde et à la Baie de Somme classée parmi les plus belles baies du monde.

Nous vous proposons 5 parcours adaptées

• Strogoff 95 km Route idéal pour les cyclistes souhaitant découvrir la richesse du patrimoine et des paysages en alliant plaisir et accessibilité.

• Captain Nemo 95 km Gravel défi accessible au cœur des chemins et sentiers pour une immersion nature.

• Nautilus 180 km Route défi sportif équilibré, alliant intensité et immersion culturelle.

• Passepartout 180 km Gravel Un itinéraire exigeant de l’endurance et l’esprit d’aventure au plus près de la nature.

• Phileas Fogg 210 km Route l’itinéraire grand voyage , à l’image des épopées verniennes, conseillé aux plus aguerris.

Les inscriptions en ligne seront accessibles via le lien suivant:

https://www.sport-up.fr/www/calendrier/partenaire-28960.htm

ACCUEIL et INSCRIPTIONS

Parc du Grand Marais 80000 Amiens

le vendredi 15 mai de 15 h30 à 18 h30,

le samedi 16 mai à partir de 6 h30.

PARCOURS:

Les parcours route route définitifs sont disponibles.

Les parcours Gravel sont toujours en projet.

>>> parcours Strogoff 95 km Route D+ = 650 m

>>> Projet parcours Captain Nemo 95 km Gravel D+ = 758 m

>>> parcours Nautilus 180 km Route D+ = 1100m

>>> Projet parcours Passepartout 180 km Gravel D+ = 1223m

>>> parcours Phileas Fogg 210 km Route D+ = 1300m

Les parcours route seront complètement fléchés.

Les parcours Gravel nécessiteront l’utilisation d’un GPS.

Les parcours Strogoff et Captain Nemo se terminent au ravitaillement de St Firmin les Crotoy en Baie de Somme. Ils sont destinés aux cyclistes qui souhaitent profiter du bord de mer le reste de la journée avec la possibilité d’y retrouver des proches ou d’effectuer le retour en train depuis la gare de NOYELLES sur MER toute proche. Le parcours de liaison peut être effectué par la piste cyclable jusqu’à la gare (8km). Les réservations et frais de billet SNCF sont à la charge du participant. Il est conseillé au préalable de vérifier les horaires et la place disponible auprès des services SNCF à https://www.sncf-connect.com/

DEPART

Samedi 16 mai 2026 de 7h30 à 9 h 00

RAVITAILLEMENT

Espacés de 40 km environ et répartis sur 3 sites

Clôture du ravitaillement de St Firmin les Crotoy 15h00.

Clôture de la zone d’Arrivée 20 h

Une randonnée à la découverte de Jules Verne pédestre (12km) payante (2€) est proposée pour les accompagnateurs.

Départ (9h00) et retour (vers 13h) du parc Grand Marais.

Possibilité de plateau repas à réserver lors de l’inscription.

DÉTAILS PRATIQUES

Inscriptions et paiement en ligne.

Toute inscription implique l’acceptation des règlements de l’épreuve.

Les contrôles de départ et arrivée auront lieu Parc du Grand Marais à Amiens aux horaires indiqués.

Gratuit pour les moins de 18 ans . Autorisation parentale obligatoire et présentation d’une licence ou d’une pièce d’identité.

Ravitaillements sur l’ensemble des parcours (espacés de 40 km environ) et à l’arrivée à Amiens (St Firmin les Crotoy pour le parcours de 95 km).

Urgences En cas d’incident ou d’urgence, les numéros de tél des secours seront sur la carte de route (18 et 112) ainsi que deux numéros utiles de l’organisation.

Respectez le code de la route.

Restez courtois, aimable vis à vis des autres utilisateurs de l’espace routier.

Soyez éco-responsable en ne jetant pas vos déchets dans la nature.

Merci de diffuser largement l’information à vos amis cyclos

La 5ème édition de la JV-BS se déroulera le samedi 16 mai 2026.

La Jules Verne Baie de Somme est une randonnée cycliste qui vous propose un voyage extraordinaire sur deux roues. Elle associe Jules Verne, écrivain visionnaire ayant vécu à Amiens et au Crotoy, aux routes variées de la campagne picarde et à la Baie de Somme classée parmi les plus belles baies du monde.

Nous vous proposons 5 parcours adaptées

• Strogoff 95 km Route idéal pour les cyclistes souhaitant découvrir la richesse du patrimoine et des paysages en alliant plaisir et accessibilité.

• Captain Nemo 95 km Gravel défi accessible au cœur des chemins et sentiers pour une immersion nature.

• Nautilus 180 km Route défi sportif équilibré, alliant intensité et immersion culturelle.

• Passepartout 180 km Gravel Un itinéraire exigeant de l’endurance et l’esprit d’aventure au plus près de la nature.

• Phileas Fogg 210 km Route l’itinéraire grand voyage , à l’image des épopées verniennes, conseillé aux plus aguerris.

Les inscriptions en ligne seront accessibles via le lien suivant:

https://www.sport-up.fr/www/calendrier/partenaire-28960.htm

ACCUEIL et INSCRIPTIONS

Parc du Grand Marais 80000 Amiens

le vendredi 15 mai de 15 h30 à 18 h30,

le samedi 16 mai à partir de 6 h30.

PARCOURS:

Les parcours route route définitifs sont disponibles.

Les parcours Gravel sont toujours en projet.

>>> parcours Strogoff 95 km Route D+ = 650 m

>>> Projet parcours Captain Nemo 95 km Gravel D+ = 758 m

>>> parcours Nautilus 180 km Route D+ = 1100m

>>> Projet parcours Passepartout 180 km Gravel D+ = 1223m

>>> parcours Phileas Fogg 210 km Route D+ = 1300m

Les parcours route seront complètement fléchés.

Les parcours Gravel nécessiteront l’utilisation d’un GPS.

Les parcours Strogoff et Captain Nemo se terminent au ravitaillement de St Firmin les Crotoy en Baie de Somme. Ils sont destinés aux cyclistes qui souhaitent profiter du bord de mer le reste de la journée avec la possibilité d’y retrouver des proches ou d’effectuer le retour en train depuis la gare de NOYELLES sur MER toute proche. Le parcours de liaison peut être effectué par la piste cyclable jusqu’à la gare (8km). Les réservations et frais de billet SNCF sont à la charge du participant. Il est conseillé au préalable de vérifier les horaires et la place disponible auprès des services SNCF à https://www.sncf-connect.com/

DEPART

Samedi 16 mai 2026 de 7h30 à 9 h 00

RAVITAILLEMENT

Espacés de 40 km environ et répartis sur 3 sites

Clôture du ravitaillement de St Firmin les Crotoy 15h00.

Clôture de la zone d’Arrivée 20 h

Une randonnée à la découverte de Jules Verne pédestre (12km) payante (2€) est proposée pour les accompagnateurs.

Départ (9h00) et retour (vers 13h) du parc Grand Marais.

Possibilité de plateau repas à réserver lors de l’inscription.

DÉTAILS PRATIQUES

Inscriptions et paiement en ligne.

Toute inscription implique l’acceptation des règlements de l’épreuve.

Les contrôles de départ et arrivée auront lieu Parc du Grand Marais à Amiens aux horaires indiqués.

Gratuit pour les moins de 18 ans . Autorisation parentale obligatoire et présentation d’une licence ou d’une pièce d’identité.

Ravitaillements sur l’ensemble des parcours (espacés de 40 km environ) et à l’arrivée à Amiens (St Firmin les Crotoy pour le parcours de 95 km).

Urgences En cas d’incident ou d’urgence, les numéros de tél des secours seront sur la carte de route (18 et 112) ainsi que deux numéros utiles de l’organisation.

Respectez le code de la route.

Restez courtois, aimable vis à vis des autres utilisateurs de l’espace routier.

Soyez éco-responsable en ne jetant pas vos déchets dans la nature.

Merci de diffuser largement l’information à vos amis cyclos .

Rue du grand marais Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 5th edition of the JV-BS will take place on Saturday, May 16, 2026.

The Jules Verne ? Baie de Somme is a cycling tour that takes you on an extraordinary journey on two wheels. It associates Jules Verne, the visionary writer who lived in Amiens and Le Crotoy, with the varied roads of the Picardy countryside and the Baie de Somme, ranked among the most beautiful bays in the world.

We offer 5 adapted routes

? Strogoff 95 km Route: ideal for cyclists wishing to discover the richness of our heritage and landscapes while combining pleasure and accessibility.

? Captain Nemo 95 km Gravel: an accessible challenge in the heart of paths and tracks for an immersion in nature.

? Nautilus 180 km Road: a balanced sporting challenge combining intensity and cultural immersion.

? Passepartout 180 km Gravel: a route requiring endurance and a spirit of adventure, close to nature.

? Phileas Fogg 210 km Road: a long-distance itinerary, in the image of the Vernian epics, recommended for the most seasoned riders.

Online registration will be available via the following link:

https://www.sport-up.fr/www/calendrier/partenaire-28960.htm

HOME and REGISTRATION

Parc du Grand Marais 80000 Amiens

friday May 15 from 3:30 pm to 6:30 pm,

saturday May 16 from 6:30 am.

ROUTES:

The final road courses are available.

Gravel courses are still being planned.

>>> Strogoff route 95 km Road D+ = 650 m

>>> Project Captain Nemo 95 km Gravel D+ = 758 m

>>> Nautilus course 180 km Road D+ = 1100m

>>> Project Passepartout 180 km Gravel D+ = 1223m

>>> Phileas Fogg route 210 km Road D+ = 1300m

The road courses will be fully signposted.

Gravel routes will require the use of a GPS.

The Strogoff and Captain Nemo routes end at the St Firmin les Crotoy refreshment station on the Baie de Somme. They are designed for cyclists who want to enjoy the seaside for the rest of the day, with the possibility of meeting up with friends and family there, or returning by train from the nearby NOYELLES sur MER station. The connecting route can be taken along the cycle path to the station (8km). Reservations and SNCF ticket costs are the responsibility of the participant. It is advisable to check timetables and availability with SNCF services beforehand at https://www.sncf-connect.com/

DEPARTURE

Saturday, May 16, 2026 from 7:30 a.m. to 9:00 a.m

REFRESHMENTS

Approx. 40 km apart at 3 sites

Closing of St Firmin les Crotoy refreshment area 3 p.m.

Closing of the finish area 8 p.m

A Jules Verne discovery hike (12km) for a fee (2?) is available for accompanying persons.

Departure (9:00 am) and return (around 1:00 pm) from the Grand Marais park.

Meal trays can be booked when registering.

PRACTICAL DETAILS

Online registration and payment.

Registration implies acceptance of the event regulations.

Check-in and check-out will take place at Parc du Grand Marais in Amiens at the times indicated.

Under-18s free of charge. Parental consent required and presentation of license or ID.

Refreshments on all routes (approx. 40 km apart) and at the finish in Amiens (St Firmin les Crotoy for the 95 km route).

Emergencies: In the event of an incident or emergency, the emergency numbers will be on the route map (18 and 112), as well as two useful organization numbers.

Please observe the Highway Code.

Remain courteous and friendly to other road users.

Be eco-responsible by not littering.

Please spread the word to your cycling friends

L’événement Randonnée cycliste Jules Verne-Baie de Somme (JVBS) Amiens a été mis à jour le 2026-05-05 par OT D’AMIENS