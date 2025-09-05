Théâtre Le Mariage Forcé Amiens

3 Rue Georges Guynemer Amiens

Début : 2026-05-08 16:00:00

fin : 2026-05-08

2026-05-08 2026-05-09

Vendredi 8 mai 16h Place de la Mare du four à Allonville

Samedi 9 mai à 16h Salle Louis Aragon à Camon

— Durée 1h

— A partir de 8 ans

Pour le retour des beaux jours, un petit classique, pas vraiment classique, de Molière dans l’espace public ?

C’est le Jour J ! Sganarelle, bourgeois un brin naïf, s’apprête à épouser la pimpante et fougueuse Dorimène. Tout va bien dans le meilleur des mondes… Jusqu’à ce que la future épouse annonce voir le mariage comme la promesse d’une vie fortunée menée en toute indépendance. Décontenancé par le discours libertaire de celle qu’il croyait dominer, Sganarelle va tout tenter pour faire annuler ses noces… Trois jeunes comédiens talentueux font le pari de jouer les dix personnages de la pièce. La fantaisie absurde et déjantée de ces interprètes est réjouissante.

Distribution

-Texte Molière

-Mise en scène Compagnie 800 Litres de paille

-Avec Julien Bodet, Valentin Clerc, Sylvain Lecomte 8.5 .

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

