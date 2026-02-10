Théâtre ON NE DIVORCE PLUS Amiens

Théâtre ON NE DIVORCE PLUS

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:30:00

fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02

La comédie qui peut vous éviter le divorce… ou le mariage !

La seule promesse des éclats de rire et des mises en situations subtiles et cocasses. Une pièce captivante qui explore avec humour les défis du mariage moderne. Pourquoi les gens ne restent plus ensemble ? Pourquoi sommes-nous passés des noces d’or 60 ans de mariage aux noces de Durex une nuit de vie commune ? Comment un couple au bord du divorce va-t-il réussir à sauver son mariage ?

Pour Anna et Marc-André, toutes les méthodes sont alors permises pour raviver la flamme, bousculer leurs habitudes, et retrouver la magie des débuts… En essayant tout et n’importe quoi, ils vont d’abord se tromper, se perdre en cours de route, vont-ils réussir à se reconnecter l’un à l’autre ? Tout un programme. Celui de l’amour dans le monde moderne.

Et vous, que feriez-vous pour sauver votre couple ? Une comédie qui donne à réfléchir et beaucoup à rire !

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

English :

The comedy that can save you from divorce… or marriage!

The only promise: laughter and subtle, funny situations. A captivating play that humorously explores the challenges of modern marriage. Why don’t people stay together anymore? Why have we gone from 60 years of marriage to one night of Durex? How can a couple on the brink of divorce save their marriage?

For Anna and Marc-André, all methods are permitted to rekindle the flame, shake up their habits and rediscover the magic of the early days… By trying everything and anything, they’ll make mistakes and lose each other along the way. Will they succeed in reconnecting with each other? A whole program. Love in the modern world.

And what would you do to save your relationship? A thought-provoking comedy with plenty of laughs!

L’événement Théâtre ON NE DIVORCE PLUS Amiens a été mis à jour le 2026-02-10 par OT D’AMIENS