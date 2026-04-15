LA GRANDE FÊTE DU BLEU Amiens

Amiens

LA GRANDE FÊTE DU BLEU

Place au fil Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 23:00:00

Date(s) :

2026-05-01

C’est un moment que toute une ville attend. Le 1er Mai 2026, le quartier du Beffroi va vibrer au rythme de la Grande Fête du Bleu pour célébrer les 10 ans de Wake Up Amiens.

Dès le matin, le cœur de ville se transforme en un véritable lieu de vie à ciel ouvert. Village d’exposants, associations locales, animations, rencontres et découvertes rythmeront la journée dans une ambiance conviviale et festive. Entre la place du Beffroi et les rues alentours, tout est pensé pour créer du lien, valoriser les acteurs du territoire et faire vivre Amiens autrement.

Tout au long de la journée, des animations viendront ponctuer l’événement, avec notamment des démonstrations, des performances artistiques et des espaces d’échange.

Un grand moment de partage est également prévu autour d’un pique-nique géant, invitant chacun à s’installer et profiter ensemble de cette journée unique.

À partir de la fin de journée, l’ambiance monte encore d’un cran avec une programmation musicale et un DJ set installé au pied du beffroi, pour faire danser le quartier dans une atmosphère résolument festive.

Pensée comme une grande célébration populaire, la Fête du Bleu s’annonce comme un temps fort de l’année à Amiens, mêlant habitants, commerçants, associations et visiteurs autour d’une même envie célébrer, se retrouver et faire rayonner la ville.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour vivre pleinement les 10 ans de Wake Up Amiens, au cœur d’un quartier emblématique transformé pour l’occasion.

C’est un moment que toute une ville attend. Le 1er Mai 2026, le quartier du Beffroi va vibrer au rythme de la Grande Fête du Bleu pour célébrer les 10 ans de Wake Up Amiens.

Dès le matin, le cœur de ville se transforme en un véritable lieu de vie à ciel ouvert. Village d’exposants, associations locales, animations, rencontres et découvertes rythmeront la journée dans une ambiance conviviale et festive. Entre la place du Beffroi et les rues alentours, tout est pensé pour créer du lien, valoriser les acteurs du territoire et faire vivre Amiens autrement.

Tout au long de la journée, des animations viendront ponctuer l’événement, avec notamment des démonstrations, des performances artistiques et des espaces d’échange.

Un grand moment de partage est également prévu autour d’un pique-nique géant, invitant chacun à s’installer et profiter ensemble de cette journée unique.

À partir de la fin de journée, l’ambiance monte encore d’un cran avec une programmation musicale et un DJ set installé au pied du beffroi, pour faire danser le quartier dans une atmosphère résolument festive.

Pensée comme une grande célébration populaire, la Fête du Bleu s’annonce comme un temps fort de l’année à Amiens, mêlant habitants, commerçants, associations et visiteurs autour d’une même envie célébrer, se retrouver et faire rayonner la ville.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour vivre pleinement les 10 ans de Wake Up Amiens, au cœur d’un quartier emblématique transformé pour l’occasion. .

Place au fil Amiens 80000 Somme Hauts-de-France contact@wakeupamiens.fr

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English :

It’s a moment the whole city has been waiting for. On May 1, 2026, the Belfry district will vibrate to the rhythm of the Grande Fête du Bleu to celebrate 10 years of Wake Up Amiens.

Starting in the morning, the heart of the city will be transformed into an open-air living space. A village of exhibitors, local associations, entertainment, encounters and discoveries will punctuate the day in a friendly, festive atmosphere. Between the Place du Beffroi and the surrounding streets, everything is designed to create links, promote local players and give Amiens a new lease of life.

Throughout the day, the event will be punctuated by demonstrations, artistic performances and discussion forums.

A giant picnic is also planned, inviting everyone to sit down and enjoy this unique day together.

At the end of the day, the atmosphere is stepped up a notch with a musical program and DJ set up at the foot of the belfry, to get the neighborhood dancing in a resolutely festive atmosphere.

Conceived as a great popular celebration, the Fête du Bleu promises to be a highlight of the year in Amiens, bringing together residents, shopkeepers, associations and visitors around a common desire: to celebrate, get together and make the city shine.

A not-to-be-missed event to celebrate 10 years of Wake Up Amiens, in the heart of an emblematic district transformed for the occasion.

L’événement LA GRANDE FÊTE DU BLEU Amiens a été mis à jour le 2026-04-15 par OT D’AMIENS