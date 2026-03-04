Ateliers Jeune Public Visite-atelier à la découverte de l’Égypte antique Amiens

Ateliers Jeune Public Visite-atelier à la découverte de l’Égypte antique

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Visite-atelier proposé dans le cadre de l’exposition temporaire Collections inédites et objets révélés l’Egypte se transforme au Musée de Picardie’.

Dès 7 ans

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

English :

Visit-workshop proposed as part of the temporary exhibition Collections inédites et objets révélés l’Egypte se transforme au Musée de Picardie .

Ages 7 and up

Reservations required. Subject to availability.

