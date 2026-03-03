Randonnée cycliste Métro 39 Rando Vélo Amiens Amiens

Randonnée cycliste Métro 39 Rando Vélo

Amiens 25 rue du Chapitre Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Le dimanche 3 mai 2026, les 39 communes d’Amiens Métropole accueilleront simultanément plusieurs randonnées cyclistes accessibles à tous. L’ensemble des parcours débutera à 10h et se conclura par un moment convivial. Les lieux de départ et de rendez-vous seront affichés dans les mairies des communes organisatrices.

À Amiens, le départ de la randonnée est prévu à 10h depuis le parking du Stade de la Licorne. À cette occasion, un Village Partenaires sera également proposé au public sur le parking P1 du Stade de la Licorne, avec une ouverture dès 10h.

La participation à La Métro 39 est gratuite. Les inscriptions sont ouvertes du 3 février au 9 mars 2026. Au-delà de cette date, la dotation en T-shirt, offerte à chaque randonneur le jour de l’événement, ne sera pas garantie.

Information et inscription sur amiens.fr/metro39

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

On Sunday, May 3, 2026, the 39 communes of Amiens Métropole will simultaneously host a number of cycling tours open to all. All routes will start at 10 a.m. and conclude with a convivial moment. Departure and meeting points will be posted in the town halls of the organizing communes.

In Amiens, the ride will start at 10 a.m. from the Stade de la Licorne parking lot. A Partners’ Village will also be open to the public in the Stade de la Licorne P1 parking lot, opening at 10am.

Participation in La Métro 39 is free of charge. Entries are open from February 3 to March 9, 2026. After this date, the T-shirts offered to each participant on the day of the event will not be guaranteed.

Information and registration on amiens.fr/metro39

L’événement Randonnée cycliste Métro 39 Rando Vélo Amiens a été mis à jour le 2026-03-01 par OT D’AMIENS