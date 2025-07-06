Théâtre Thérèse et Isabelle Amiens

Théâtre Thérèse et Isabelle

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Violette Leduc | Marie Fortuit — Cie les Louves à minuit

L’amour au temps du pensionnat

À Valenciennes, dans l’entre-deux guerres, durant trois nuits au dortoir du collège, Thérèse et Isabelle s’aiment et découvrent en simultané les mystères du corps, du désir et la féminité. Ce texte autobiographique de Violette Leduc qui a fait scandale et qui, malgré le soutien de Simone de Beauvoir, fût longtemps censuré, révèle dans une langue poétique à fleur des sens la puissance de la passion. Récit fondateur de l’érotisme lesbien, ce chant d’audace et d’émancipation touche à l’universel de l’adolescence exploratrice. La mise en scène virevoltante de Marie Fortuit, artiste Campus bien connue à la MCA (Ombre Eurydice parle, en 2024), défie les époques, les carcans et les interdits, rendant grâce avec justesse et une infinie subtilité aux combats des pionnières qui nous ont précédés.

English :

Violette Leduc | Marie Fortuit ? Cie les Louves à minuit

Love in the days of boarding school

In Valenciennes, between the wars, during three nights in the college dormitory, Thérèse and Isabelle fall in love and simultaneously discover the mysteries of the body, desire and femininity. This autobiographical text by Violette Leduc, which caused a scandal and, despite the support of Simone de Beauvoir, was censored for a long time, reveals the power of passion in a poetic language of the senses. A founding tale of lesbian eroticism, this song of daring and emancipation touches on the universal of adolescent exploration. The twirling staging by Marie Fortuit, a well-known Campus artist at the MCA (Ombre ? Eurydice parle, in 2024), defies the times, the shackles and the prohibitions, paying tribute with accuracy and infinite subtlety to the struggles of the pioneering women who came before us.

AGES 14 AND UP

RATE 1 5 TO 20?

DURATION 1H45

RESERVATION MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2026

German :

Violette Leduc | Marie Fortuit ? Cie les Louves à minuit (Die Wölfinnen um Mitternacht)

Die Liebe zur Zeit des Internats

In Valenciennes, in der Zwischenkriegszeit, lieben sich Thérèse und Isabelle während dreier Nächte im Schlafsaal des Collège und entdecken gleichzeitig die Geheimnisse des Körpers, des Begehrens und der Weiblichkeit. Dieser autobiografische Text von Violette Leduc, der einen Skandal auslöste und trotz der Unterstützung von Simone de Beauvoir lange Zeit zensiert wurde, enthüllt in einer poetischen, sinnlichen Sprache die Macht der Leidenschaft. Die Gründungsgeschichte der lesbischen Erotik, ein Gesang der Kühnheit und Emanzipation, berührt die universelle Welt der jugendlichen Entdecker. Die flirrende Inszenierung von Marie Fortuit, einer bekannten Campus-Künstlerin der MCA (Ombre ? Eurydice parle, 2024), setzt sich über Epochen, Zwänge und Verbote hinweg und würdigt die Kämpfe der Pionierinnen, die uns vorangegangen sind, mit Genauigkeit und unendlicher Subtilität.

AB 14 JAHREN

TARIF 1 5 BIS 20?

DAUER 1 STUNDE 45 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

MITTWOCH, 2. SEPTEMBER 2026

Italiano :

Violette Leduc | Marie Fortuit? Cie les Louves à minuit

L’amore ai tempi del collegio

A Valenciennes tra le due guerre, per tre notti nel dormitorio del collegio, Thérèse e Isabelle si innamorano e scoprono contemporaneamente i misteri del corpo, del desiderio e della femminilità. Questo testo autobiografico di Violette Leduc, che fece scandalo e fu a lungo censurato nonostante il sostegno di Simone de Beauvoir, rivela la forza della passione in un linguaggio poetico e pieno di sensi. Racconto fondante dell’erotismo lesbico, questa canzone di audacia ed emancipazione tocca i temi universali dell’esplorazione adolescenziale. La vorticosa regia di Marie Fortuit, nota artista dell’MCA Campus (Ombre? Eurydice parle, in 2024), sfida i tempi, le catene e i tabù, rendendo omaggio con precisione e infinita sottigliezza alle lotte delle donne pioniere che ci hanno preceduto.

DAI 14 ANNI IN SU

TARIFFA 1 DA 5 A 20 ANNI?

DURATA 1H45

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2026

Espanol :

Violette Leduc | Marie Fortuit ? Cie les Louves à minuit

El amor en los tiempos del internado

En Valenciennes, en el periodo de entreguerras, durante tres noches en el dormitorio del colegio, Thérèse e Isabelle se enamoran y descubren simultáneamente los misterios del cuerpo, del deseo y de la feminidad. Este texto autobiográfico de Violette Leduc, que provocó un escándalo y fue censurado durante mucho tiempo a pesar del apoyo de Simone de Beauvoir, revela el poder de la pasión en un lenguaje poético lleno de sentidos. Relato fundador del erotismo lésbico, este canto a la audacia y a la emancipación toca los temas universales de la exploración adolescente. La arremolinada dirección de Marie Fortuit, conocida artista del Campus MCA (Ombre ? Eurydice parle, en 2024), desafía los tiempos, las ataduras y los tabúes, rindiendo homenaje con precisión e infinita sutileza a las luchas de las mujeres pioneras que nos precedieron.

A PARTIR DE 14 AÑOS

TARIFA 1 DE 5 A 20?

DURACIÓN 1H45

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026

