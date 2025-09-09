Le vertige de l’envers L’Envolée Cirque Amiens

Le vertige de l’envers L’Envolée Cirque Amiens mercredi 6 mai 2026.

Le vertige de l’envers L’Envolée Cirque

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Le vertige de l’envers est un très joli spectacle pour les enfants de 3 à 120 ans ; une parenthèse merveilleuse.

Il nous raconte un monde à l’envers, où les objets du quotidien font des choses étranges. Les chaises deviennent légères comme des plumes, les balles de jonglage prennent des trajectoires impossibles, les ballons légers sont soudain plus lourds que l’air, les liquides s’envolent… Même les corps des deux personnages, libérés de la gravité terrestre, se comportent bizarrement ! Ils flottent en l’air, lévitent à l’horizontale, en apesanteur.

Nicolas Longuechaud et Pauline Barboux bousculent les lois de la physique et du temps et baladent notre perception dans l’improbable. Nicolas est un virtuose de la jonglerie optique et de la manipulation d’objets ; Pauline est une incroyable acrobate aérienne.

Avec ces doux rêveurs et leur infini talent, tout devient suspension et nous touchons du doigt l’extraordinaire.

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Le vertige de l?envers is a wonderful show for children aged 3 to 120, a marvellous parenthetical experience.

It tells of a world turned upside down, where everyday objects do strange things. Chairs become as light as feathers, juggling balls take on impossible trajectories, light balloons are suddenly heavier than air, liquids take flight? Even the bodies of the two characters, freed from terrestrial gravity, behave strangely! They float in mid-air, and then lift off horizontally, in a state of weightlessness.

Nicolas Longuechaud and Pauline Barboux shake up the laws of physics and time, and take us on a journey into the improbable. Nicolas is a virtuoso of optical juggling and object manipulation; Pauline is an incredible aerial acrobat.

With these sweet revelers and their infinite talent, everything becomes suspended and we touch the extraordinary.

German :

Der Schwindel der Kehrseite ist ein sehr schönes Stück für Kinder von 3 bis 120 Jahren; eine wunderbare Elternschaft.

Es erzählt uns von einer Welt, die auf dem Kopf steht, in der Alltagsgegenstände seltsame Dinge tun. Stühle werden leicht wie Federn, Jonglierbälle nehmen unmögliche Flugbahnen, leichte Luftballons sind plötzlich schwerer als Luft, Flüssigkeiten fliegen weg? Auch die Körper der beiden Figuren, die von der Erdanziehungskraft befreit sind, verhalten sich seltsam! Sie schweben in der Luft, schweben horizontal, sind schwerelos.

Nicolas Longuechaud und Pauline Barboux stellen die Gesetze der Physik und der Zeit auf den Kopf und führen unsere Wahrnehmung ins Unwahrscheinliche. Nicolas ist ein Virtuose der optischen Jonglage und der Objektmanipulation; Pauline ist eine unglaubliche Luftakrobatin.

Mit diesen sanften Empfindungen und ihrem unendlichen Talent wird alles zum Schwebezustand und wir berühren das Außergewöhnliche mit den Fingern.

Italiano :

Le vertige de l’envers è un meraviglioso spettacolo per bambini dai 3 ai 120 anni, una meravigliosa esperienza parentale.

Racconta di un mondo capovolto, dove gli oggetti di tutti i giorni fanno cose strane. Le sedie diventano leggere come piume, le palline da giocoliere prendono traiettorie impossibili, i palloncini leggeri diventano improvvisamente più pesanti dell’aria, i liquidi volano via? Anche i corpi dei due personaggi, liberati dalla gravità terrestre, si comportano in modo strano! Si muovono a mezz’aria e fluttuano orizzontalmente, senza peso.

Nicolas Longuechaud e Pauline Barboux stravolgono le leggi della fisica e del tempo e ci portano in un viaggio nell’improbabile. Nicolas è un virtuoso della giocoleria ottica e della manipolazione di oggetti; Pauline è un’incredibile acrobata aerea.

Con questi dolci sogni e il loro infinito talento, tutto diventa sospeso e tocchiamo con mano lo straordinario.

Espanol :

Le vertige de l’envers es un espectáculo maravilloso para niños de 3 a 120 años, una experiencia paternal maravillosa.

Nos habla de un mundo al revés, donde los objetos cotidianos hacen cosas extrañas. Las sillas se vuelven ligeras como plumas, las pelotas de malabares toman trayectorias imposibles, los globos ligeros son de repente más pesados que el aire, los líquidos vuelan? Incluso los cuerpos de los dos personajes, liberados de la gravedad terrestre, se comportan de forma extraña Flotan en el aire y se desplazan horizontalmente, ingrávidos.

Nicolas Longuechaud y Pauline Barboux dan la vuelta a las leyes de la física y del tiempo y nos embarcan en un viaje hacia lo improbable. Nicolas es un virtuoso del malabarismo óptico y la manipulación de objetos; Pauline es una increíble acróbata aérea.

Con estos dulces sueños y su talento infinito, todo queda suspendido y tocamos lo extraordinario.

