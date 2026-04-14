Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT, Amiens – Mégacité d’Amiens, Amiens
Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT, Amiens – Mégacité d’Amiens, Amiens mardi 5 mai 2026.
Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT Mardi 5 mai, 09h00 Amiens – Mégacité d’Amiens Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00
Amiens – Mégacité d’Amiens 101 Av. de l’Hippodrome, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme
Nous vous offrons* un exemplaire du MémentoCSE 2025-2026, le guide pratique CSE -DS/RS – COS/CAS. Valeur 39 € *dans la limite des stocks disponibles
MementoCSE
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