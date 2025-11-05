Le Jour de l’Orgue Amiens

Le Jour de l’Orgue

30 place Notre Dame Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Les classes d’orgue des Conservatoires d’Amiens et de Saint Quentin fêtent le retour du grand orgue de la Cathédrale Notre Dame après cinq années de travaux !

Une chance unique pour les élèves d’approcher ce chef-d’œuvre musical et architectural extraordinaire, classé monument historique, dont les sonorités se déploient majestueusement sous les voûtes.

30 place Notre Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

Organ classes from the Conservatoires d’Amiens and Saint Quentin celebrate the return of the great organ at Notre Dame Cathedral after five years of renovation!

This is a unique opportunity for students to get close to this extraordinary musical and architectural masterpiece, listed as a historic monument, whose sounds unfold majestically beneath the vaults.

German :

Die Orgelklassen der Konservatorien von Amiens und Saint Quentin feiern die Rückkehr der großen Orgel in der Kathedrale Notre Dame nach fünf Jahren Bauzeit!

Eine einmalige Chance für die Schüler, sich diesem außergewöhnlichen musikalischen und architektonischen Meisterwerk zu nähern, das unter Denkmalschutz steht und dessen Klänge sich majestätisch unter den Gewölben entfalten.

Italiano :

Le classi di organo dei Conservatori di Amiens e Saint Quentin festeggiano il ritorno del grande organo della Cattedrale di Notre Dame dopo cinque anni di lavori!

Si tratta di un’occasione unica per gli studenti di avvicinarsi a questo straordinario capolavoro musicale e architettonico, classificato come monumento storico, i cui suoni si diffondono maestosamente sotto le volte.

Espanol :

Las clases de órgano de los Conservatorios de Amiens y Saint Quentin celebran el regreso del gran órgano de la catedral de Notre Dame tras cinco años de obras

Se trata de una ocasión única para que los alumnos se acerquen a esta extraordinaria obra maestra musical y arquitectónica, catalogada como monumento histórico, cuyos sonidos se despliegan majestuosamente bajo las bóvedas.

