Informations pratiques

Wissembourg

Randonnée dans les vignes de Wissembourg

Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 13:00:00

fin : 2026-10-24 17:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Promenade de 7km à travers les vignes de l’ancien monastère de Wissembourg, découverte de l’histoire du vignoble. Dégustations et des surprises gourmandes, accompagnées de crémant. Sur inscription.

Lors d’une grande promenade de 7 km à travers les belles vignes de l’ancien monastère de Wissembourg, vous découvrirez l’histoire si particulière de ce vignoble. Des dégustations et des surprises gourmandes, accompagnées de crémant, vous attendront au détour d’un chemin !

Le lieu de rendez-vous est accessible avec les transports en commun. .

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org

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English :

7km walk through the vineyards of the former Wissembourg monastery, discovering the history of the vineyard. Tastings and gourmet surprises, accompanied by crémant. Registration required.

L’événement Randonnée dans les vignes de Wissembourg Wissembourg a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte