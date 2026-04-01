Randonnée de la solidarité Rue de la Gare Étalans

Étalans

Randonnée de la solidarité

Rue de la Gare Parking de la gare d’Etalans Étalans Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Participez à la Rando de la solidarité dimanche 26 avril 2026 au départ de la gare d’Étalans.

Cette balade familiale d’environ 5 km, accessible à tous, vous invite à découvrir le parcours des migrants dans une ambiance conviviale. Départs libres entre 10h et 11h30.

Pause à mi-parcours (repas tiré du sac) avec apéro et café offerts. .

Rue de la Gare Parking de la gare d’Etalans Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 46 50 85 amrv25800@gmail.com

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English : Randonnée de la solidarité

L’événement Randonnée de la solidarité Étalans a été mis à jour le 2026-04-20 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS