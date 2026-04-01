Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée de la solidarité Rue de la Gare Étalans

Randonnée de la solidarité Rue de la Gare Étalans

Randonnée de la solidarité Rue de la Gare Étalans dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Rue de la Gare

Adresse : Parking de la gare d'Etalans

Ville : 25580 Étalans

Département : Doubs

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Étalans

Randonnée de la solidarité

Rue de la Gare Parking de la gare d’Etalans Étalans Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Participez à la Rando de la solidarité dimanche 26 avril 2026 au départ de la gare d’Étalans.

Cette balade familiale d’environ 5 km, accessible à tous, vous invite à découvrir le parcours des migrants dans une ambiance conviviale. Départs libres entre 10h et 11h30.

Pause à mi-parcours (repas tiré du sac) avec apéro et café offerts.   .

Rue de la Gare Parking de la gare d’Etalans Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 46 50 85  amrv25800@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée de la solidarité

L’événement Randonnée de la solidarité Étalans a été mis à jour le 2026-04-20 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS

À voir aussi à Étalans (Doubs)