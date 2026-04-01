Randonnée de la solidarité Rue de la Gare Étalans
Randonnée de la solidarité Rue de la Gare Étalans dimanche 26 avril 2026.
Étalans
Randonnée de la solidarité
Rue de la Gare Parking de la gare d’Etalans Étalans Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Participez à la Rando de la solidarité dimanche 26 avril 2026 au départ de la gare d’Étalans.
Cette balade familiale d’environ 5 km, accessible à tous, vous invite à découvrir le parcours des migrants dans une ambiance conviviale. Départs libres entre 10h et 11h30.
Pause à mi-parcours (repas tiré du sac) avec apéro et café offerts. .
Rue de la Gare Parking de la gare d’Etalans Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 46 50 85 amrv25800@gmail.com
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English : Randonnée de la solidarité
L’événement Randonnée de la solidarité Étalans a été mis à jour le 2026-04-20 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS
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