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AGENDA · Champsac

Randonnée découverte Champsac

jeudi 20 août 2026 · Champsac

Randonnée découverte Champsac

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Voie Verte
Ville
87230 Champsac
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 6 Tarif de base plein tarif

Champsac

Randonnée découverte

Voie Verte Champsac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Partez à la rencontre de la Voie Verte ! Prenez le temps d’explorer la nature, d’observer et de profiter d’un moment d’évasion en plein air. Ouvert à tous !   .

Voie Verte Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 18 99 23  bureau.sivu@gmail.com

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English : Randonnée découverte

L’événement Randonnée découverte Champsac a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Ouest Limousin

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