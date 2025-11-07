AGENDA · Champsac
Randonnée découverte Champsac
jeudi 20 août 2026 · Champsac
Informations pratiques
Champsac
Randonnée découverte
Voie Verte Champsac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Partez à la rencontre de la Voie Verte ! Prenez le temps d’explorer la nature, d’observer et de profiter d’un moment d’évasion en plein air. Ouvert à tous ! .
Voie Verte Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 18 99 23 bureau.sivu@gmail.com
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English : Randonnée découverte
L’événement Randonnée découverte Champsac a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Ouest Limousin
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