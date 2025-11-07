Informations pratiques

Champsac

Randonnée découverte

Voie Verte Champsac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Partez à la rencontre de la Voie Verte ! Prenez le temps d’explorer la nature, d’observer et de profiter d’un moment d’évasion en plein air. Ouvert à tous ! .

Voie Verte Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 18 99 23 bureau.sivu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée découverte

L’événement Randonnée découverte Champsac a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Ouest Limousin