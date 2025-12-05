Randonnée des convers Grange de Beauvais Venouse

Randonnée des convers

Grange de Beauvais Chemin de la ferme de Beauvais Venouse Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Deux circuits de 8 et 14 km. Ravitaillement sur chaque parcours. Possibilité de restauration sur place. .

Grange de Beauvais Chemin de la ferme de Beauvais Venouse 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 85 37 15 grangedebeauvais89@orange.fr

English : Randonnée des convers

L’événement Randonnée des convers Venouse a été mis à jour le 2025-12-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)