Randonnée des Coulées Salle des trois rivières La Roche-Blanche

La Roche-Blanche

Randonnée des Coulées

Salle des trois rivières Rue des Lilas La Roche-Blanche Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez participer à une randondée sur les circuit des coulées en vélo ou à pied à La Roche-Blanche le dimanche 21 juin !

Le comité des fêtes de La Roche Blanche vous invite à participer à sa randonnée des Coulées !

Au programme, 8 parcours à travers les coteaux de la commune

– 2 parcours cyclo (67 km et 87 km)

– 3 parcours marche (8 km, 13 km et 18 km)

– 1 parcours famille (5 km, accessible en poussette)

– 2 parcours COURSE NATURE (10 km et 20 km)

Départ libre entre 7h30 et 10h, sauf pour la COURSE NATURE avec départ collectif à 9h30 et 10h.

À l’arrivée, une assiette garnie, un bon verre et une ambiance chaleureuse vous attendent (ravitaillement prévu sur les parcours).

Inscriptions possibles en ligne ou sur place. Venez nombreux profiter du soleil et à bientôt ! .

Salle des trois rivières Rue des Lilas La Roche-Blanche 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 44 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in a walk or bike tour of the coulées circuit in La Roche-Blanche on Sunday, June 21!

L’événement Randonnée des Coulées La Roche-Blanche a été mis à jour le 2026-05-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis