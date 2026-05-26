Randonnée des Coulées Salle des trois rivières La Roche-Blanche
Randonnée des Coulées Salle des trois rivières La Roche-Blanche dimanche 21 juin 2026.
La Roche-Blanche
Randonnée des Coulées
Salle des trois rivières Rue des Lilas La Roche-Blanche Loire-Atlantique
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez participer à une randondée sur les circuit des coulées en vélo ou à pied à La Roche-Blanche le dimanche 21 juin !
Le comité des fêtes de La Roche Blanche vous invite à participer à sa randonnée des Coulées !
Au programme, 8 parcours à travers les coteaux de la commune
– 2 parcours cyclo (67 km et 87 km)
– 3 parcours marche (8 km, 13 km et 18 km)
– 1 parcours famille (5 km, accessible en poussette)
– 2 parcours COURSE NATURE (10 km et 20 km)
Départ libre entre 7h30 et 10h, sauf pour la COURSE NATURE avec départ collectif à 9h30 et 10h.
À l’arrivée, une assiette garnie, un bon verre et une ambiance chaleureuse vous attendent (ravitaillement prévu sur les parcours).
Inscriptions possibles en ligne ou sur place. Venez nombreux profiter du soleil et à bientôt ! .
Salle des trois rivières Rue des Lilas La Roche-Blanche 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 44 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in a walk or bike tour of the coulées circuit in La Roche-Blanche on Sunday, June 21!
L’événement Randonnée des Coulées La Roche-Blanche a été mis à jour le 2026-05-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à La Roche-Blanche (Loire-Atlantique)
- Atelier plantes sauvages comestibles Biblio’fil Bibliothèque La Roche-Blanche 30 mai 2026
- Visite libre du Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie, La Roche-Blanche 13 juin 2026
- Exposition « L’étoffe d’un Gaulois. Costume et parure en Gaule », Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie, La Roche-Blanche 13 juin 2026
- Atelier « Archéos au labo ! » en famille ou entre amis, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie, La Roche-Blanche 13 juin 2026
- Archéobus, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie, La Roche-Blanche 13 juin 2026