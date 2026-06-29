Randonnée douce avec Pique et Pousse en Quercy Blanc Pern-Lhospitalet vendredi 3 juillet 2026.

Pern-Lhospitalet

Randonnée douce avec Pique et Pousse en Quercy Blanc

Lhospitalet Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 08:00:00

fin : 2026-07-17 23:59:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

L'association Pique et Pousse en Quercy Blanc vous propose de venir randonner dans différents villages du département les vendredis sur des circuits cours, à votre allure.

L'association Pique et Pousse en Quercy Blanc vous propose de venir randonner dans différents villages du département les vendredis sur des circuits cours, à votre allure.

.

Pern-Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 6 01 75 37 10 pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pique et Pousse association in Quercy Blanc invites you to come hike through various villages in the department on Fridays, on short trails at your own pace.

L’événement Randonnée douce avec Pique et Pousse en Quercy Blanc Pern-Lhospitalet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot