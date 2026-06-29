Randonnée douce avec Pique et Pousse en Quercy Blanc Pern-Lhospitalet
Randonnée douce avec Pique et Pousse en Quercy Blanc Pern-Lhospitalet vendredi 3 juillet 2026.
Pern-Lhospitalet
Randonnée douce avec Pique et Pousse en Quercy Blanc
Lhospitalet Lot
Tarif : 2 – 2 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 08:00:00
fin : 2026-07-17 23:59:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25
L'association Pique et Pousse en Quercy Blanc vous propose de venir randonner dans différents villages du département les vendredis sur des circuits cours, à votre allure.
L'association Pique et Pousse en Quercy Blanc vous propose de venir randonner dans différents villages du département les vendredis sur des circuits cours, à votre allure.
.
Pern-Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 6 01 75 37 10 pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pique et Pousse association in Quercy Blanc invites you to come hike through various villages in the department on Fridays, on short trails at your own pace.
L’événement Randonnée douce avec Pique et Pousse en Quercy Blanc Pern-Lhospitalet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Lhospitalet (Lot)
- Randonnée douce avec Pique et Pousse en Quercy Blanc Pern-Lhospitalet 7 juillet 2026
- Les Défis Dessinés Lhospitalet 7 juillet 2026
- Lhospitalet en fête Lhospitalet 18 juillet 2026