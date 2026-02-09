Randonnée du mercredi maison médicale Bagnoles de l’Orne Normandie

Randonnée du mercredi

Organisée par l’Association sportive d’Andaine

Pour les sorties sur une demi-journée, rendez-vous sur le parking de la maison médicale de Bagnoles (chemin de la montjoie) 30 minutes avant le départ de la rando.

Programme des randonnées du mercredi

– Mercredi 4 mars Montgaroult 14h 11.5km

– Mercredi 1 avril Berjou 9h15 17 km (toute la journée)

– Mercredi 6 mai la Roche d’Oëtre 9h30 8,5 + 7.5 km

– Mercredi 1er juillet Auberville 9h45 18km (toute la journée)

– Mercredi 2 septembre Lonlay l’Abbaye 14h 11 km

– Mercredi 7 octobre la Carneille 14h 10.5 km

– Mercredi 4 novembre Cerisy Belle Etoile 14h 8.2 km

L’association sportive d’Andaine est basée à la Chapelle d’Andaine. Les randonnées du week-end sont organisées les samedis et dimanches. Il existe 9 randonnées douces par an et 7 randonnées les mercredis à la demi-journée.

Voir le détail du programme en pièce-jointe.

Les personnes extérieures ont le droit à 3 sorties dans l’année gratuites, au-delà il faut payer l’adhésion pour faire partie des membres de l’association.

Renseignement et réservation Arlette Jeanne, jeanne.arlette@wanadoo.fer 02 33 37 33 67 ou 06 02 38 09 86 .

maison médicale chemin de la montjoie Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 33 67 jeanne.arlette@wanadoo.fr

