Bouxières-aux-Dames

Randonnée entre chien et loup

Rue du Téméraire Bouxières-aux-Dames Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Lieu d’accueil Foyer Rural de Bouxières aux Dames à partir de 19 heures.

Inscriptions et réservations obligatoires sur le site internet.

Départ des groupes de marche à partir de 19h 45,

avec un départ toutes les 5mn.

Départ VTT à 21h.

Equipements nécessaires Un éclairage approprié ; Protection contre les tiques;

Casque obligatoire pour les vététistes. Ravitaillement en forêt offert.

Option sandwichs + boisson possible au départ sur commande.

Pour les VTTistes, Parking possible Salle Lambing, à 900 m du foyer rural.Tout public

5 .

Rue du Téméraire Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 69 18 contact@foyerruralbouxieresauxdames.fr

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English :

Venue: Foyer Rural de Bouxières aux Dames from 7pm.

Registration and reservations required on the website.

Departure of walking groups from 7.45pm,

departing every 5 minutes.

Mountain bike departure at 9pm.

Equipment required: Appropriate lighting; tick protection;

Helmet mandatory for mountain bikers. Free refreshments in the forest.

Sandwiches and drinks available on request.

For mountain bikers, parking available at Salle Lambing, 900 m from the foyer rural.

L’événement Randonnée entre chien et loup Bouxières-aux-Dames a été mis à jour le 2026-06-05 par TOURISME BASSIN de POMPEY