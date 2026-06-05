Randonnée entre chien et loup Bouxières-aux-Dames
Randonnée entre chien et loup Bouxières-aux-Dames samedi 4 juillet 2026.
Bouxières-aux-Dames
Randonnée entre chien et loup
Rue du Téméraire Bouxières-aux-Dames Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Lieu d’accueil Foyer Rural de Bouxières aux Dames à partir de 19 heures.
Inscriptions et réservations obligatoires sur le site internet.
Départ des groupes de marche à partir de 19h 45,
avec un départ toutes les 5mn.
Départ VTT à 21h.
Equipements nécessaires Un éclairage approprié ; Protection contre les tiques;
Casque obligatoire pour les vététistes. Ravitaillement en forêt offert.
Option sandwichs + boisson possible au départ sur commande.
Pour les VTTistes, Parking possible Salle Lambing, à 900 m du foyer rural.Tout public
5 .
Rue du Téméraire Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 69 18 contact@foyerruralbouxieresauxdames.fr
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English :
Venue: Foyer Rural de Bouxières aux Dames from 7pm.
Registration and reservations required on the website.
Departure of walking groups from 7.45pm,
departing every 5 minutes.
Mountain bike departure at 9pm.
Equipment required: Appropriate lighting; tick protection;
Helmet mandatory for mountain bikers. Free refreshments in the forest.
Sandwiches and drinks available on request.
For mountain bikers, parking available at Salle Lambing, 900 m from the foyer rural.
L’événement Randonnée entre chien et loup Bouxières-aux-Dames a été mis à jour le 2026-06-05 par TOURISME BASSIN de POMPEY
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