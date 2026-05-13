Bouxières-aux-Dames

Brocante de Bouxières aux Dames

Rue des dames Chanoinesses Bouxières-aux-Dames Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

La brocante de Bouxières aux Dames regroupe des centaines de particuliers qui se débarrassent de leurs objets pour le plus grand bonheur des amateurs de trésors insoupçonnés !

250 emplacements. Informations et inscriptions en Mairie.

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

Rue des dames Chanoinesses Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 40 40 tourisme@bassinpompey.fr

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English :

The Bouxières aux Dames flea market brings together hundreds of private individuals who get rid of their belongings, much to the delight of those who love unsuspected treasures!

250 stands. Information and registration at the Mairie.

Refreshments and catering on site

L’événement Brocante de Bouxières aux Dames Bouxières-aux-Dames a été mis à jour le 2026-05-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY