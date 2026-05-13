Brocante de Bouxières aux Dames Bouxières-aux-Dames
Brocante de Bouxières aux Dames Bouxières-aux-Dames dimanche 23 août 2026.
Bouxières-aux-Dames
Brocante de Bouxières aux Dames
Rue des dames Chanoinesses Bouxières-aux-Dames Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
La brocante de Bouxières aux Dames regroupe des centaines de particuliers qui se débarrassent de leurs objets pour le plus grand bonheur des amateurs de trésors insoupçonnés !
250 emplacements. Informations et inscriptions en Mairie.
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
Rue des dames Chanoinesses Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 40 40 tourisme@bassinpompey.fr
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English :
The Bouxières aux Dames flea market brings together hundreds of private individuals who get rid of their belongings, much to the delight of those who love unsuspected treasures!
250 stands. Information and registration at the Mairie.
Refreshments and catering on site
L’événement Brocante de Bouxières aux Dames Bouxières-aux-Dames a été mis à jour le 2026-05-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY
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