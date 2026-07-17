Les peintures murales de l’Église Saint-Martin du XVe siècle, Église Saint-Martin, Bouxières-aux-Dames

Informations pratiques

Les peintures murales de l’Église Saint-Martin du XVe siècle 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Réservation nécessaire : 03 83 24 40 40 – groupes limités à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte des peintures murales datant du XVe siècle de l’église Saint-Martin, restaurées en 2017 et 2020. Elles constituent un des programmes picturaux les plus complets de Lorraine. Ces peintures, témoignages de la piété des Lorrains du Moyen-Âge servent d’écrin à d’exceptionnelles œuvres d’art religieux qui illustrent la diversité et la richesse du patrimoine lorrain.

Église Saint-Martin 10 Rue Saint-Martin, 54136 Bouxières-aux-Dames, France Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est L’église paroissiale est érigée au-dessus d’un sanctuaire ancien, probablement dédié à saint Martin dès l’origine. L’édifice primitif est en partie reconstruit au XVe siècle. Au XVIIe siècle, l’église est composée d’une nef unique et d’un choeur gothique doté d’une chapelle du côté gauche, construite en 1680. Des travaux d’agrandissement sont réalisés en 1887-1888.

Partez à la découverte des peintures murales datant du XVe siècle de l’église Saint-Martin, restaurées en 2017 et 2020. Elles constituent un des programmes picturaux les plus complets de Lorraine. de…

©JL Colombat