Visite du site et des vestiges de l’abbaye Sainte-Marie, Pelouse des dames, Bouxières-aux-Dames

Informations pratiques

Visite du site et des vestiges de l’abbaye Sainte-Marie 19 et 20 septembre Pelouse des dames Meurthe-et-Moselle

Réservation nécessaire : 03 83 24 40 40 – groupes limités à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte des différents quartiers du site abbatial et plus particulièrement des derniers vestiges de l’église Sainte-Marie et de la crypte datant du Xe siècle. Vous pourrez admirer les derniers vestiges archéologiques du cœur de l’ancienne abbaye de Bouxières-aux-Dames et ainsi connaitre son histoire.

Pelouse des dames 13 rue des dames chanoinesses, 54090 Bouxières-aux-Dames Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est La Pelouse des Dames se situe tout en haut de la commune. Si le site existe depuis très longtemps, ce n’est qu’aux alentours de 1750 que les dames de l’abbaye ont fait arracher 300 tilleuls en forêt pour les replanter sur la pelouse, créant ainsi les allées que l’on peut encore emprunter aujourd’hui. On y accède en voiture par la rue de l’abbaye, puis par la rue des carrosses. À pied, on peut s’y rendre depuis l’étang de Merrey par des chemins forestiers.

Partez à la découverte des différents quartiers du site abbatial et plus particulièrement des derniers vestiges de l’église Sainte-Marie, et de la crypte datant du Xe siècle. Vous pourrez admirer les…

©OT Bassin Pompey