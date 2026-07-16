Visite du site et des vestiges de la Mine de Fer, Site de l’ancienne mine de fer, Bouxières-aux-Dames

Informations pratiques

Visite du site et des vestiges de la Mine de Fer Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Site de l’ancienne mine de fer Meurthe-et-Moselle

Réservation nécessaire : 03 83 24 40 40 – groupes limités à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Le parcours proposé permet de découvrir le site de l’ancienne mine de fer, fermée il y a près d’un siècle. L’association Connaissance et Renaissance du Vieux Bouxières vous y présentera ses projets de mise en valeur du site : réouvrir une galerie, relever la poudrière de ses ruines ou remettre en eau le bouge de Jéricho. Ses bénévoles œuvrent pour que le circuit touristique existant soit étendu à ces témoins du patrimoine industriel bouxiérois.

Site de l’ancienne mine de fer Rue des Champs-retraits 54136 Bouxières-aux-Dames Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Le parcours proposé permet de découvrir le site de l’ancienne mine de fer, fermée il y a près d’un siècle. L’association Connaissance et Renaissance du Vieux Bouxières vous y présentera ses projets :…

©JL Colombat