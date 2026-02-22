Festi-Rance terrain des sports Saint-Samson-sur-Rance Bouxières-aux-Dames 25 et 26 juillet libre participation

L’Association Saint Samson Festivités annonce sa 15 ème édition de Festi-Rance qui se déroulera les 25 et 26 juillet 2026 sur le terrain des sports de Saint-Samson-sur-Rance.

Chaque été depuis quinze ans, le Festi-Rance fait vibrer Saint-Samson-sur-Rance au rythme d’une programmation musicale éclectique et chaleureuse. En 2026, il revient les 25 et 26 juillet avec une nouvelle édition aussi festive qu’inclusive, portée par une volonté forte : rendre la musique accessible à toutes et tous. Participation libre, ce festival de musique repose sur le soutien fidèle de ses partenaires privés et institutionnels, de sa centaine de bénévoles et s’inscrit comme un rendez-vous phare dans le paysage culturel du pays de Dinan.

Côté scène, l’édition 2026 promet une belle énergie avec des artistes aux univers bien distincts mais réunis par une même envie de partager avec le public, se retrouver, danser, discuter, profiter de l’été et d’un événement à taille humaine, sans fioritures mais avec cœur.

Le festival s’impose depuis plus d’une décennie comme un pilier culturel local. Il réussit le pari de rassembler des générations différentes autour d’un programme simple, sincère et convivial. On y croise des habitués qui ne manqueraient l’édition pour rien au monde, mais aussi des curieux qui découvrent un événement authentique, loin des grands raouts mais fort d’une ambiance unique.

Le festival de musique 2026 à Saint-Samson-sur-Rance, c’est donc bien plus qu’un enchaînement de concerts : c’est un moment de partage ancré dans un territoire, un rendez-vous estival qui porte haut les valeurs de l’accès à la culture pour tous. Festi-Rance continue son chemin avec le même esprit qu’à ses débuts : généreux, local, festif. Une belle respiration musicale dans le calendrier de l’été breton.

Pas de billetterie, une libre participation sera demandée, selon les possibilités de chacun, pour aider le festival à perdurer.

Samedi 25 juillet à partir de 18 h

Trigones Plus, rock français, originaire de Lyon, qui a partagé la scène avec Indochine, Kyo, Shaka Ponk, Cats on Trees.

Graines de Sel, groupe du Gers, gascons festifs et emprunts de discours de solidarité et de liberté.

Bazarr, incarne le renouveau du reggae francophone, électro dub, rap et drum’bass.

Dimanche 26 juillet à partir de midi

The Storm, de Dinan, groupe de reprises pop-rock françaises et internationales

The Fanatiks, groupe rennais de reggae, mélodies accrocheuses et énergie positive.

Les Agités du Bocal, de Fécamp, un mélange des Fatals Picards, de Brassens et d’Oldelaf, humour, malice et textes créatifs en français.

Startijenn, pour l’habituel fest-deiz qui clos le festival, les finistériens, maîtres incontestés du dancefloor breton, qui arpentent toutes les scènes françaises et internationales depuis une trentaine d’années.

Buvette et restauration sur place, convivialité, festivité et bonne humeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-25T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-26T21:30:00.000+02:00

1



terrain des sports Saint-Samson-sur-Rance rue du Domaine Bouxières-aux-Dames 22100 Meurthe-et-Moselle



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

