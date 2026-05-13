Bouxières-aux-Dames

Feux de la Saint Jean

Rue des dames Chanoinesses Bouxières-aux-Dames Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-20 00:00:00

fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Venez fêter le solstice d’été autour des feux de la Saint Jean de Bouxières aux Dames !

Soirée animée par Cosmos 3000 .

Buvette et restauration sur place .Tout public

0 .

Rue des dames Chanoinesses Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 40 40 tourisme@bassinpompey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate the summer solstice around the Saint Jean de Bouxières aux Dames bonfires!

Evening entertainment by Cosmos 3000.

Refreshments and food on site.

L’événement Feux de la Saint Jean Bouxières-aux-Dames a été mis à jour le 2026-05-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY