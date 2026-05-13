Fête des Tilleuls Bouxières-aux-Dames
Fête des Tilleuls Bouxières-aux-Dames dimanche 21 juin 2026.
Bouxières-aux-Dames
Fête des Tilleuls
Rue des dames Chanoinesses Bouxières-aux-Dames Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Au programme:
– Artisans et créateurs
– Animations pour les enfants
– Orchestre en ouverture
– Défilé d’échassiers
– Acrobates aériens
– Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
Rue des dames Chanoinesses Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 40 40 tourisme@bassinpompey.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the program:
– Craftsmen and designers
– Entertainment for children
– Opening band
– Stilt walkers
– Aerial acrobats
– Refreshments and on-site catering
L’événement Fête des Tilleuls Bouxières-aux-Dames a été mis à jour le 2026-05-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY
À voir aussi à Bouxières-aux-Dames (Meurthe-et-Moselle)
- Feux de la Saint Jean Bouxières-aux-Dames 20 juin 2026
- Festi-Rance terrain des sports Saint-Samson-sur-Rance Bouxières-aux-Dames 25 juillet 2026
- Brocante de Bouxières aux Dames Bouxières-aux-Dames 23 août 2026