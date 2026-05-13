Bouxières-aux-Dames

Fête des Tilleuls

Rue des dames Chanoinesses Bouxières-aux-Dames Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Au programme:

– Artisans et créateurs

– Animations pour les enfants

– Orchestre en ouverture

– Défilé d’échassiers

– Acrobates aériens

– Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

Rue des dames Chanoinesses Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 40 40 tourisme@bassinpompey.fr

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English :

On the program:

– Craftsmen and designers

– Entertainment for children

– Opening band

– Stilt walkers

– Aerial acrobats

– Refreshments and on-site catering

L’événement Fête des Tilleuls Bouxières-aux-Dames a été mis à jour le 2026-05-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY