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Fête des Tilleuls Bouxières-aux-Dames

Fête des Tilleuls Bouxières-aux-Dames dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Rue des dames Chanoinesses

Ville : 54136 Bouxières-aux-Dames

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Bouxières-aux-Dames

Fête des Tilleuls

Rue des dames Chanoinesses Bouxières-aux-Dames Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Au programme:
– Artisans et créateurs
– Animations pour les enfants
– Orchestre en ouverture
– Défilé d’échassiers
– Acrobates aériens
– Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

Rue des dames Chanoinesses Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 40 40  tourisme@bassinpompey.fr

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English :

On the program:
– Craftsmen and designers
– Entertainment for children
– Opening band
– Stilt walkers
– Aerial acrobats
– Refreshments and on-site catering

L’événement Fête des Tilleuls Bouxières-aux-Dames a été mis à jour le 2026-05-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY

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