Randonnée équestre et pédestre Route de Kerniguez Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Randonnée équestre et pédestre

Route de Kerniguez Centre Equestre Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Avec le retour des beaux jours, le Centre équestre de la Vallée de l’Hyères propose une journée de randonnée équestre mais aussi pédestre

– rando pédestre de 6 et 11 kms

– rando équestre de 18 et 24 kms

Repas proposé Grillades, frites et boissons.

Sur inscription au 06 32 26 49 29. .

Route de Kerniguez Centre Equestre Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 35 44

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English :

L’événement Randonnée équestre et pédestre Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée