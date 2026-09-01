UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtillon-sur-Colmont

Randonnée gourmande à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont

dimanche 13 septembre 2026 · Châtillon-sur-Colmont

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Place de la mare
Ville
53100 Châtillon-sur-Colmont
Département
Mayenne
Tarif
5 5 13.5

Châtillon-sur-Colmont

Randonnée gourmande à Châtillon-sur-Colmont

Place de la mare Châtillon-sur-Colmont Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 13.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Une activité nature ouverte à tous
Envie de balade dans la nature, de découverte d’un patrimoine secret et de convivialité autour d’un repas bien mérité ?
La randonnée gourmande est faite pour vous !

Dimanche 13 septembre
à partir de 8h30
Départ à 9h
Parcours au choix 6 ou 10 km
Café offert dans le parc du Château du Plessis, ouvert spécialement pour l’occasion
Repas kir/plat (paella)/dessert

Réservations sur HelloAsso
– repas avant le 6 septembre
– randonnée avant le 10 septembre

Organisé par le Comité d’animations châtillonais, Familles rurales et Châtillon Patrimoine   .

Place de la mare Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An outdoor activity open to everyone

L’événement Randonnée gourmande à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont a été mis à jour le 2026-08-14 par Bocage Mayennais Tourisme

À voir aussi à Châtillon-sur-Colmont (Mayenne)