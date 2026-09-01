Randonnée gourmande à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont
dimanche 13 septembre 2026 · Châtillon-sur-Colmont
Informations pratiques
Châtillon-sur-Colmont
Randonnée gourmande à Châtillon-sur-Colmont
Place de la mare Châtillon-sur-Colmont Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 13.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Une activité nature ouverte à tous
Envie de balade dans la nature, de découverte d’un patrimoine secret et de convivialité autour d’un repas bien mérité ?
La randonnée gourmande est faite pour vous !
Dimanche 13 septembre
à partir de 8h30
Départ à 9h
Parcours au choix 6 ou 10 km
Café offert dans le parc du Château du Plessis, ouvert spécialement pour l’occasion
Repas kir/plat (paella)/dessert
Réservations sur HelloAsso
– repas avant le 6 septembre
– randonnée avant le 10 septembre
Organisé par le Comité d’animations châtillonais, Familles rurales et Châtillon Patrimoine .
Place de la mare Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire
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English :
An outdoor activity open to everyone
L’événement Randonnée gourmande à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont a été mis à jour le 2026-08-14 par Bocage Mayennais Tourisme
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