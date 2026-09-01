Informations pratiques

Châtillon-sur-Colmont

Randonnée gourmande à Châtillon-sur-Colmont

Place de la mare Châtillon-sur-Colmont Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 13.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Une activité nature ouverte à tous

Envie de balade dans la nature, de découverte d’un patrimoine secret et de convivialité autour d’un repas bien mérité ?

La randonnée gourmande est faite pour vous !

Dimanche 13 septembre

à partir de 8h30

Départ à 9h

Parcours au choix 6 ou 10 km

Café offert dans le parc du Château du Plessis, ouvert spécialement pour l’occasion

Repas kir/plat (paella)/dessert

Réservations sur HelloAsso

– repas avant le 6 septembre

– randonnée avant le 10 septembre

Organisé par le Comité d’animations châtillonais, Familles rurales et Châtillon Patrimoine .

Place de la mare Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An outdoor activity open to everyone

L’événement Randonnée gourmande à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont a été mis à jour le 2026-08-14 par Bocage Mayennais Tourisme